COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
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PSN, EH Bildu y Geroa Bai no detectan prácticas corruptas en las adjudicaciones de obras públicas en Navarra

Para UPN, en cambio, la comisión de investigación abierta en el Parlamento Foral ha confirmado y ampliado los indicios de corrupción. Todas las formaciones han presentado hoy las conclusiones.
PAMPLONA, 14/10/2025.- El presidente de la mesa de contratación de la obra para duplicar los túneles de Belate Jesús Polo (fondo, i), abre este martes las comparecencias de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre las licitaciones de obra pública. Los grupos parlamentarios decidieron que la Comisión comenzara analizando las obras de Belate, que son las últimas, de hecho, están en marcha. Descartó así hacerlo de forma cronológica desde el año 2011 hasta hoy. EFE/ Jesus Diges
Imagen de una de las reuniones de la comisión de investigación. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik ondorioztatu dute ez zela ustelkeriarik egon Nafarroako lan publikoen esleipenetan
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EITB

Última actualización

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obra pública vinculadas a las empresas Acciona y Servinabar ha presentado hoy sus conclusiones. Tras nueve meses de trabajo y decenas de comparecencias, la mayoría formada por PSN, EH Bildu y Geroa Bai ha acordado cuatro conclusiones principales. 

Las cuatro conclusiones pactadas recogen que "no se ha podido acreditar, a la vista de los trabajos realizados por la Comisión de Investigación, la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra", que "no se han podido acreditar la participación de empresas en prácticas corruptas", que no hay "elementos probatorios directos" de corrupción durante la Comisión y que "no ha quedado acreditada la existencia de injerencias políticas directas o indirectas o de cualquier otra naturaleza sobre los miembros de la mesa de contratación de Belate".

PSN

Para el portavoz del PSN en la comisión, Javier Lecumberri, ha quedado acreditado que no ha habido corrupción, pero sí hay "nichos de mejora" tanto en la Ley de Contratos Públicos como en los reglamentos sobre la conformación de las mesas y las decisiones que se toman en las mismas.

El dirigente socialista ha declarado que está "muy satisfecho" con las conclusiones finales a las que ha llegado tras 43 comparecencias parlamentarias en las que se han estudiado 9 obras públicas. 

EH Bildu

En la misma línea, EH Bildu ha concluido que en la comisión de investigación sobre adjudicación y licitación de obras públicas que ha tenido lugar en el Parlamento "no se ha podido acreditar" la existencia de prácticas corruptas por parte de los responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados aunque sí algunos "incumplimientos" y "conducta discutible".

La información disponible "no permite a la comisión sostener que se haya producido un acuerdo corrupto entre cargos públicos y terceros, que sería una condición sine qua non, una condición necesaria para poder acreditar la existencia de estas prácticas corruptas", ha sostenido en rueda de prensa el portavoz de EH Bildu en la comisión, Adolfo Araiz

Contigo-Zurekin

Por su parte, el socio de gobierno Contigo-Zurekin no ha pactado con sus socios y ha presentado sus propias conclusiones, que no han hecho suyas el resto de grupos. La principal discrepancia radica en la conclusión de la coalición de izquierdas que recoge que "queda acreditada una connivencia estructural entre una parte del poder político y del poder económico y empresarial oscura, opaca y nada saludable en un sistema democrático representativo cuya legitimidad depende que la acción integral del conjunto de nuestro sistema político e institucional esté guiada exclusivamente por el interés general, es decir, por la búsqueda permanente del bienestar de la ciudadanía y la dignificación de las condiciones de vida de la gente".

Así lo ha expuesto el portavoz de la formación en la comisión, Miguel Garrido, quien ha defendido que la comisión ha permitido constatar la existencia de "un cúmulo de irregularidades y malas prácticas" en algunos procedimientos administrativos, especialmente en torno a la adjudicación vinculada a los túneles de Belate, aunque ha insistido en separar esas prácticas de la existencia de corrupción acreditada.

UPN

Mientras,  la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado que su formación no sostiene que la corrupción haya quedado acreditada en la Comisión de Investigación de obras públicas en el Parlamento de Navarra, pero sí considera que "es imposible afirmar de forma tajante que no hay corrupción" en la adjudicación de Belate y ha solicitado la dimisión de la presidenta de Navarra, María Chivite.

Ibarrola ha defendido que los indicios existentes son ahora "mayores" que al inicio de la investigación parlamentaria y ha sostenido que “todas las piezas cuadran” en relación con las adjudicaciones analizadas.

Este miércoles ha terminado el plazo para presentar las conclusiones de cada grupo y la próxima semana se debatirán y se votarán en Comisión.

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