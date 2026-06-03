La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obra pública vinculadas a las empresas Acciona y Servinabar ha presentado hoy sus conclusiones. Tras nueve meses de trabajo y decenas de comparecencias, la mayoría formada por PSN, EH Bildu y Geroa Bai ha acordado cuatro conclusiones principales.

Las cuatro conclusiones pactadas recogen que "no se ha podido acreditar, a la vista de los trabajos realizados por la Comisión de Investigación, la existencia de prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra", que "no se han podido acreditar la participación de empresas en prácticas corruptas", que no hay "elementos probatorios directos" de corrupción durante la Comisión y que "no ha quedado acreditada la existencia de injerencias políticas directas o indirectas o de cualquier otra naturaleza sobre los miembros de la mesa de contratación de Belate".

PSN

Para el portavoz del PSN en la comisión, Javier Lecumberri, ha quedado acreditado que no ha habido corrupción, pero sí hay "nichos de mejora" tanto en la Ley de Contratos Públicos como en los reglamentos sobre la conformación de las mesas y las decisiones que se toman en las mismas.

El dirigente socialista ha declarado que está "muy satisfecho" con las conclusiones finales a las que ha llegado tras 43 comparecencias parlamentarias en las que se han estudiado 9 obras públicas.

EH Bildu

En la misma línea, EH Bildu ha concluido que en la comisión de investigación sobre adjudicación y licitación de obras públicas que ha tenido lugar en el Parlamento "no se ha podido acreditar" la existencia de prácticas corruptas por parte de los responsables políticos del Gobierno de Navarra ni de los funcionarios que han intervenido en los expedientes analizados aunque sí algunos "incumplimientos" y "conducta discutible".



La información disponible "no permite a la comisión sostener que se haya producido un acuerdo corrupto entre cargos públicos y terceros, que sería una condición sine qua non, una condición necesaria para poder acreditar la existencia de estas prácticas corruptas", ha sostenido en rueda de prensa el portavoz de EH Bildu en la comisión, Adolfo Araiz.

