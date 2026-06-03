Parisko Apelazio Auzitegiak Josu Urrutikoetxea Espainiako agintarien esku uztea agindu du
Iturri judizialen arabera, ETAko buruzagi ohiaren entrega"ez da egingo abian diren Frantziako prozedurak amaitu arte", eta ez da behin betiko erabakia, kasazio-errekurtsoa jar baitaiteke.
Parisko Apelazio Auzitegiak Josu Urrutikoetxea Bengoetxea (Josu Ternera) ETAko buruzagi ohia Espainiako agintarien esku uzteko agindua eman du asteazken honetan. Espainian ebatzi gabe dituen auziengatik egindako euroagindu eskaerari erantzuna izan da.
Iturri judizialek baieztatu dutenez, Parisko Apelazio Auzitegiko Instrukzio Salak eman du agindua, betiere "Frantziako prozedurak amaitu ostean".
Era berean, azaldu dute ez dela behin betiko erabakia, kasazio-errekurtsoa jar daitekeelako.
Urrutikoetxeak 75 urte ditu eta 2019ko maiatzean atxilotu zuten Sallanchesen, Frantziako Alpeetan, ia 17 urtez klandestinitatean egon ondoren.
Espainian, Auzitegi Nazionalak Zaragozako kuartel-etxeko 1987ko atentatuagatik du jogmugan. Atentatu horretan 11 pertsona hil ziren. 2025ean, berriz, Santiago Pedraz magistratuak entregatzeko eskatu zuen, 'herriko tabernak' auziaren barruan, eta erakunde terrorista zuzentzea egotzita auzipetuta zegoelako.
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