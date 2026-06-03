Euroagindua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Parisko Apelazio Auzitegiak Josu Urrutikoetxea Espainiako agintarien esku uztea agindu du

Iturri judizialen arabera, ETAko buruzagi ohiaren entrega"ez da egingo abian diren Frantziako prozedurak amaitu arte", eta ez da behin betiko erabakia, kasazio-errekurtsoa jar baitaiteke.

Josu Urrutikoetxea, a su llegada al Tribunal de Apelación de París
Josu Urrutikoetxea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Parisko Apelazio Auzitegiak Josu Urrutikoetxea Bengoetxea (Josu Ternera) ETAko buruzagi ohia Espainiako agintarien esku uzteko agindua eman du asteazken honetan. Espainian ebatzi gabe dituen auziengatik egindako euroagindu eskaerari erantzuna izan da.

Iturri judizialek baieztatu dutenez, Parisko Apelazio Auzitegiko Instrukzio Salak eman du agindua, betiere "Frantziako prozedurak amaitu ostean".

Era berean, azaldu dute ez dela behin betiko erabakia, kasazio-errekurtsoa jar daitekeelako.

Urrutikoetxeak 75 urte ditu eta 2019ko maiatzean atxilotu zuten Sallanchesen, Frantziako Alpeetan, ia 17 urtez klandestinitatean egon ondoren.

Espainian, Auzitegi Nazionalak Zaragozako kuartel-etxeko 1987ko atentatuagatik du jogmugan. Atentatu horretan 11 pertsona hil ziren. 2025ean, berriz, Santiago Pedraz magistratuak entregatzeko eskatu zuen, 'herriko tabernak' auziaren barruan, eta erakunde terrorista zuzentzea egotzita auzipetuta zegoelako.

Frantzia Auzitegi Nazionala Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradales, Espainiako politikaren egungo egoerari buruz: "Guri dagokigunez, alarma guztiak Vox agertzen denean pizten dira"

Imanol Pradales lehendakariak Cercle d'Economia foroak antolatu duen jardunaldi batean hartu du parte, Salvador Illa eta Alfonso Rueda Kataluniako eta Galiziako presidenteekin batera. Erkidegoen finantzazio ereduez ez ezik, Espainiako egoera politikoaz eta hauteskunde aurrerapenaz ere hitz egin dute. Zuhurtzia eskatu du Gasteizko Gobernuaren buruak, baina nabarmendu du aldaketa politikoaren aukerarekin ez dela tematu behar.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X