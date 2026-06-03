El Tribunal de Apelación de París ordena la entrega a España de Josu Urrutikoetxea
Fuentes judiciales aseguran que la entrega del exjefe de ETA "no se producirá hasta que concluyan los procedimientos franceses en curso" y que no es una decisión definitiva, puesto que cabe la interposición de un recurso de casación.
El Tribunal de Apelación de París ha ordenado este miércoles la entrega a las autoridades de España del ex jefe de ETA Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, dando seguimiento a la petición de euroorden por sus causas pendientes en España.
Fuentes judiciales han confirmado que la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París ha ordenado la entrega a España de Ternera, si bien incide en que la entrega "no se producirá hasta que concluyan los procedimientos franceses en curso".
Igualmente, han explicado que no se trata de una decisión definitiva, puesto que cabe la interposición de un recurso de casación.
De 75 años, Ternera fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad.
En España está reclamado por la Audiencia Nacional por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en el que murieron 11 personas, mientras que en 2025 el magistrado Santiago Pedraz pidió su entrega en el marco del 'caso herriko tabernas' y por estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.
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