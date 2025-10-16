Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, comparece a las 10:00 horas ante el Tribunal Supremo (TS) después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo señalara en un reciente informe como “gestor y custodio” de los fondos “opacos” del exministro.

La cita llega un día después de que Ábalos optara por guardar silencio en su comparecencia ante el juez, que finalmente descartó enviarlo a prisión provisional. El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, decidió citar de nuevo al exasesor tras recibir un informe en el que la UCO concluye que “actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos”, sufragando parte de los gastos personales del exdirigente socialista con vistas a una eventual restitución institucional.

Según el documento, el dinero procedería de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. La Guardia Civil señala la existencia de una reserva en efectivo sin justificación en los ingresos regulares de Ábalos, con la que Koldo García habría pagado gastos como la pensión alimenticia de uno de los hijos del exministro, el salario de su empleada doméstica o regalos personales.

El informe detalla además que tanto Ábalos como García habrían recibido pagos en metálico del PSOE, algunos documentados y otros no, y que en sus conversaciones de WhatsApp el exasesor y su entonces esposa, Patricia Uriz, se referían al dinero utilizando nombres en clave como “chistorras” (billetes de 500 euros), “soles” (200 euros) o “lechugas” (100 euros).

Tras el interrogatorio, el juez celebrará una vista para revisar las medidas cautelares impuestas a Koldo García desde el pasado febrero (prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales), aunque su entorno asegura que está preparado para entrar en prisión si el Supremo así lo decide.

Mientras tanto, la defensa del exasesor ha pedido al tribunal que anule parte de la causa, alegando que el juez está investigando hechos no incluidos en el suplicatorio concedido por el Congreso para proceder contra Ábalos, el único aforado del caso.

El caso Koldo se originó en la Audiencia Nacional, centrado en la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, la investigación se amplió al Supremo hace casi un año, donde han aflorado posibles irregularidades en contratos de obra pública, lo que llevó al magistrado Puente a dividir la causa en dos piezas separadas.

La comparecencia de hoy será la cuarta de García ante el Supremo y podría resultar determinante para el futuro judicial tanto del exasesor como del exministro Ábalos, a quien el juez atribuye vínculos “muy estrechos” con el patrimonio de su antiguo colaborador.