Koldo García declara hoy en el Supremo tras el silencio de Ábalos y el informe que le señala como "gestor de fondos opacos"
Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, comparece a las 10:00 horas ante el Tribunal Supremo (TS) después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo señalara en un reciente informe como “gestor y custodio” de los fondos “opacos” del exministro.
La cita llega un día después de que Ábalos optara por guardar silencio en su comparecencia ante el juez, que finalmente descartó enviarlo a prisión provisional. El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, decidió citar de nuevo al exasesor tras recibir un informe en el que la UCO concluye que “actuó como custodio y gestor del dinero de Ábalos”, sufragando parte de los gastos personales del exdirigente socialista con vistas a una eventual restitución institucional.
Según el documento, el dinero procedería de presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. La Guardia Civil señala la existencia de una reserva en efectivo sin justificación en los ingresos regulares de Ábalos, con la que Koldo García habría pagado gastos como la pensión alimenticia de uno de los hijos del exministro, el salario de su empleada doméstica o regalos personales.
El informe detalla además que tanto Ábalos como García habrían recibido pagos en metálico del PSOE, algunos documentados y otros no, y que en sus conversaciones de WhatsApp el exasesor y su entonces esposa, Patricia Uriz, se referían al dinero utilizando nombres en clave como “chistorras” (billetes de 500 euros), “soles” (200 euros) o “lechugas” (100 euros).
Tras el interrogatorio, el juez celebrará una vista para revisar las medidas cautelares impuestas a Koldo García desde el pasado febrero (prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales), aunque su entorno asegura que está preparado para entrar en prisión si el Supremo así lo decide.
Mientras tanto, la defensa del exasesor ha pedido al tribunal que anule parte de la causa, alegando que el juez está investigando hechos no incluidos en el suplicatorio concedido por el Congreso para proceder contra Ábalos, el único aforado del caso.
El caso Koldo se originó en la Audiencia Nacional, centrado en la adjudicación de contratos a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, la investigación se amplió al Supremo hace casi un año, donde han aflorado posibles irregularidades en contratos de obra pública, lo que llevó al magistrado Puente a dividir la causa en dos piezas separadas.
La comparecencia de hoy será la cuarta de García ante el Supremo y podría resultar determinante para el futuro judicial tanto del exasesor como del exministro Ábalos, a quien el juez atribuye vínculos “muy estrechos” con el patrimonio de su antiguo colaborador.
Será noticia: Despedida de Eneko Goia, declaración de Koldo García y presentación de Durangoko Azoka
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Los proyectos “made in Goia” tras diez años de mandato en San Sebastián
Eneko Goia dice hoy “agur” a la alcaldía de San Sebastián tras diez años al frente del Consistorio. A sus espaldas, deja varios proyectos “made in Goia”, algunos completados y otros en marcha, que definen bien su gestión a lo largo de esta década.
El juez mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos
El magistrado del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que no atiende la petición de las acusaciones populares de prisión provisional o subsidiaria con fianza de 650.000 euros, una solicitud a la que no se ha sumado el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que Ábalos se haya acogido a su derecho a no declarar ante el juez.
La Ertzaintza abre un expediente al promotor de la concentración de Falange
Continúa la investigación para esclarecer los incidentes que se produjeron entre los participantes en la concentración de Falange y grupos que participaron en una contramanifestación.
La Fiscalía no pide prisión para Ábalos tras negarse a declarar ante el juez del Supremo
El exministro, por vez primera en sus cuatro declaraciones en el alto tribunal, ha optado por acogerse a su derecho a no declarar y no dar explicaciones por el informe que sembró sospechas en gastos de 95 437 euros, así como descuadres en algunos pagos en efectivo que le hizo el PSOE.
Otxandiano: "No estamos para condenar a posteriori, estamos para tomar decisiones e impedir que ocurran"
En relación a las declaraciones del consejero de Seguridad Bingen Zupiria, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco ha considerado "inadmisible" y una "error político enorme" la "equidistancia" de considerar igualmente fascistas los comportamientos de uno y otro bando en los altercados del 12 de octubre.
El Gobierno Vasco lanza un paquete de ayudas para contribuir a la recuperación de Gaza
Además de asistencia sanitaria, el plan recoge diferentes líneas de ayuda por un valor global de 1,2 millones de euros.
El alcalde de Alsasua denuncia haber recibido amenazas de la Falange
En el ayuntamiento del municipio navarro se ha recibido un mensaje en el que se le avisa a Javier Ollo de que la Falange le "vigila".
El Gobierno español inicia el complicado blindaje constitucional del derecho al aborto
Para ello, reformará la Constitución y requerirá a tres comunidades autónomas gobernadas por el PP que creen registros de objetores de conciencia para cumplir la ley.