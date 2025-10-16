El Tribunal Supremo mantiene en libertad a Koldo García tras negarse a declarar
El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado este jueves mantener en libertad a Koldo García —exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes—, con las mismas medidas cautelares que pesaban contra él, como hizo ayer con el exministro socialista, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
Sobre el exasesor —a quien la Guardia Civil sitúa como "guarda y custodio" de las finanzas de quien fuese su jefe— seguirán vigentes la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.
De este modo, su comparecencia se ha desarrollado de igual forma que como discurrió ayer la del exministro Ábalos: Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar al alegar indefensión y la Fiscalía ha pedido mantener su situación, mientras las acusaciones populares han solicitado prisión.
El juez ha vuelto a seguir el criterio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que, pese a advertir cierto riesgo de fuga e indicios graves de delitos, ha considerado que las actuales medidas cautelares siguen neutralizando ese riesgo.
