Accionaren bidez lortutako esleipenen % 2 jasotzen zuen Cerdanekin lotutako Servinabar enpresak
Guardia Zibilaren UCO unitatearen azken txostenak dio, baita ere, Cerdanen familiako hainbat kideri ordainketak egin zizkiola Sevinabarrek, nominen, etxebizitzen alokairuen edota kreditu txartelen bidez.
'Koldo auzia' delakoa ikertzen ari den Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO, gaztelaniaz) bere azken txostenean jasotako hainbat informazio ezagutu dira gaur. Horien arabera, Servinabar enpresaren diru-iturri nagusia Accionaren bidez lortutako esleipen publikoak ziren: esleipen bakoitzaren truke jasotako diru kopuruaren % 2 bideratzen zen Sevinabarrera. Azken enpresa horren akzioen ia erdia, % 45, Santos Cerdan egun espetxean dagoen PSOEko Antolakuntza idazkari ohiarenak ziren.
Guardia Zibilaren arabera, Sevinabarrek jasotako ordainketen % 75,33 Accionaren bidez lortutako obretatik zetozen. Zehazki, hiru obra aipatzen dituzte ikertzaileek: 'Logroño', 'Sevilla' eta 'Sant Feliu de Llobregat'. Izenburu horrekin izenpetutako hiru proiektuen esleipenetan, lan-prozedura bera atzeman dute; hau da, lehendabizi, Accionak eta Servinabarrek "elkar-ulertze memorandum bat" izenpetzen zuten, lanen esleipen espediente bati bide emango ziona.
Ondoren, behin lanak Accionari esleituta zeudenean, beste kontratu bat sinatzen zuten bi enpresok, batak besteari zerbitzuak emateko. Modu horretan bereganatzen zuen Servinabarrek esleipenaren kopuru osoaren % 2.
Hala dago jasota, Cerdanen ondasunen inguruan Guardia Zibilak egindako txostenean. Informazio horrekin lotuta agindu zituen joan den asteko miaketak auzia ikertzen ari den Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak; Accionaren Bilboko, Madrilgo eta Sevillako egoitzak miatu zituzten.
Ikertzaileek uste dute Accionak eta Sevinavarrek, hainbat pertsonaren laguntzarekin, esleipen publikoak legez kanpo lortzeko sare bat osatu zutela. Cerdanek, Joseba Antxon Alonso Servinabarreko bazkideak eta Justo Vicente Pelegrini Accionako goi-kargudunak osatuko lukete sarea harilkatuko lukeen hirukoa.
Nominak eta alokairuak
Halaber, UCO unitatearen azken txostenak dio, baita ere, Cerdanen familiako hainbat kideri ordainketak egin zizkiola Sevinabarrek, nominen, etxebizitzen alokairuen edota kreditu-txartelen bidez. Besteak beste, Cerdanen emazte Francisca Muñozen izena aipatzen da. Alonsok eta Koldo Garciak 2015ean sortutako Noran kooperatibak kontratua egin zion Cerdanen bikotekideari, eta 9.500 euro jaso zituen trukean. Sevinabar zen kooperatibaren diru-iturri nagusia.
Bide beretik, Cerdanen arrebak ere, Belen Cerdanek, 22.324,51 euro jaso zituen Servinabarren bidez, 2020an. Ondoren, Erkolan kooperatibak egin zion kontratua, eta 2025eko maiatzera arteko nominak handik jaso zituen; denera, 367.290,43 euro.
Antonio Muñoz PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoaren koinatuak, berriz, 53.130,30 euro jaso zituen 2019 eta 2022 artean, Servinabarrek egindako kontratu bati esker.
Horrez gain, poliziaren txostenak dio Cerdanek Madril erdigunean erabiltzen zuen etxebizitza baten alokairua ere ordaindu zuela Servinabarrek, 2017an, 2018an eta 2019an. 44.645,26 euro bideratu zituen alokairura.
Zure interesekoa izan daiteke
EHUrekin dituen desadostasunak konpontzeko "aukerak" daudela adierazi du Perez Iglesias sailburuak
Joserramon Bengoetxea EHUko errektorearekin izandako liskar horrek auzi politikoei erantzuten ote dien galdetuta, Perez Iglesiasek erantzun du Bengoetxeak dagoeneko adierazi duela hori ez dela horrela. "Berak ezetz esan zuen eta sinetsi egin behar diot", gaineratu du.
Martxoak 3 eta Sanfermines 78 elkarteek Estatuari eskatu diote Francorik gabeko frankismoaren biktimak aitortzeko
Mozioak aurkeztuko dituzte hainbat udaletan osoko bilkurako taldeen atxikimendua eskatzeko eta udalbatzek Gobernuari eskatu diezaioten Estatuaren erantzukizuna onar dezala eta egiarako eskubidea bermatzeko benetako urratsak eman ditzala. Era berean, martxoaren 3ko elkartea minduta eta gutxietsita sentitu da, Martxoaren 3ko Memorialaren Fundazioko Patronatuak bilera egin duelako haiekin kontatu gabe.
Auzitegi Gorenak Accionako zuzendari ohi bat eta bi mendeko inputatu ditu, 'Koldo auzia' ren azken erregistroen ostean
Justo Vicente Pelegrini, Tomas Olarte eta Manuel Jose Garcia dira inputatuak. Leopoldo Puente magistratu instruktoreak joan den ostiralean zortzi miaketa agindu zituen piezaren gaineko sekretua kendu du; besteak beste, Accionak Madrilen eta Bilbon dituen egoitzak eta Donostiako Erkolan eta Noran enpresak miatu zituzten.
Karmele Tubilla, Santurtziko alkatea: "Ez dago frogatuta injerentziarik izan dela azterketa teorikoan"
Karmele Tubilla EAJren Santurtziko alkateak azaldu duenez, pasa den urriaren 6an erabaki zuen Sonia Lopez Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kentzea, batik bat, oposizioari lotutako informazio garrantzitsua ezkutatzeagatik. Galderak e-mailean jaso arren, ezin izan dute frogatu horiek filtratu egin zituenik. Oposaketak aurrera jarraitzen du eta Lopezek zinegotzi akta uzteko asmoa agertu du.
AHTren loturari buruzko konpromisoak betetzeko eskatu die Pradales lehendakariak Madrili eta Parisi
"Europako Batzordearen aurrean abiadura handiarekin hartutako konpromisoak bete ditzaten eskatuko nieke bi ministroei", adierazi du Pradales lehendakariak Parisen, Frantziako hiriburura egindako bi eguneko bisitaren hasieran.
Morkaiko mendiko gurutzea eraitsi dute
Elgoibarko Udalak Bozeramaileen Batzordea deitu du gaur arratsalderako, gertatutakoa aztertu eta aurrera begirako urratsak erabakitzeko. Agiri batean zehaztu duenez, egun, "elgoibartarrentzat, Morkaikuko gurutzea ez da erregimen frankistaren oroitzapen edo gorespen leku bat", "mendizaletasunarekin identifikatzen" duten herriko "beste ikur bat" baizik.
Diez Antxustegiren esanetan, abenduaren 31rako estatutua betetzen ez bada EAJk azterketa bat egin beharko du
Radio Vitorian egindako elkarrizketa batean, akordioak betetzeko daudela nabarmendu du EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. "Gu alderdi serioa gara eta guk adostutako akordioak bete egiten ditugu", gaineratu du.
ELAk aste honetan salatuko du Confebask, "bere betebeharrean artean" gutxieneko soldata negoziatzea dagoela uste dutelako
Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak Euskadi Irratian adierazi duenez, "eskatzen duguna da epaile batek esatea Confebaski eseri behar duela gai honetaz". Gutxieneko soldata "gurekin negoziatzea bere betebeharren artean" dagoela azpimarratu du, gainera.
Santurtziko alkateak Segurtasun zinegotziari ardura guztiak kendu dizkio ustez azterketa bat filtratzeagatik
Santurtziko alkate Karmele Tubillak Sonia Lopez zinegotzian konfiantza galdu du, eta erabaki du bere karguarekin lotutako ardura guztiak kentzea, Udaltzaingoaren oposizio-prozesu batean izan litezkeen azterketa-filtrazioengatik.