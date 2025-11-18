USTELKERIA POLITIKOA

Accionaren bidez lortutako esleipenen % 2 jasotzen zuen  Cerdanekin lotutako Servinabar enpresak

Guardia Zibilaren UCO unitatearen azken txostenak dio, baita ere, Cerdanen familiako hainbat kideri ordainketak egin zizkiola Sevinabarrek, nominen, etxebizitzen alokairuen edota kreditu txartelen bidez. 

 

 

santos cerdan

Santos Cerdan, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

'Koldo auzia' delakoa ikertzen ari den Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboak (UCO, gaztelaniaz) bere azken txostenean jasotako hainbat informazio ezagutu dira gaur. Horien arabera, Servinabar enpresaren diru-iturri nagusia Accionaren bidez lortutako esleipen publikoak ziren: esleipen bakoitzaren truke jasotako diru kopuruaren % 2 bideratzen zen Sevinabarrera. Azken enpresa horren akzioen ia erdia,  % 45,  Santos Cerdan egun espetxean dagoen PSOEko Antolakuntza idazkari ohiarenak ziren. 

Guardia Zibilaren arabera, Sevinabarrek jasotako ordainketen % 75,33 Accionaren bidez lortutako obretatik zetozen. Zehazki, hiru obra aipatzen dituzte ikertzaileek: 'Logroño', 'Sevilla' eta 'Sant Feliu de Llobregat'. Izenburu horrekin izenpetutako hiru proiektuen esleipenetan, lan-prozedura bera atzeman dute; hau da, lehendabizi, Accionak eta Servinabarrek "elkar-ulertze memorandum bat" izenpetzen zuten, lanen esleipen espediente bati bide emango ziona. 

Ondoren, behin lanak Accionari esleituta zeudenean, beste kontratu bat sinatzen zuten bi enpresok, batak besteari zerbitzuak emateko. Modu horretan bereganatzen zuen Servinabarrek esleipenaren kopuru osoaren % 2. 

Hala dago jasota, Cerdanen ondasunen inguruan Guardia Zibilak egindako txostenean. Informazio horrekin lotuta agindu zituen joan den asteko miaketak auzia ikertzen ari den Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko epaileak; Accionaren Bilboko, Madrilgo eta Sevillako egoitzak miatu zituzten. 

Ikertzaileek uste dute Accionak eta Sevinavarrek, hainbat pertsonaren laguntzarekin, esleipen publikoak legez kanpo lortzeko sare bat osatu zutela. Cerdanek, Joseba Antxon Alonso Servinabarreko bazkideak eta Justo Vicente Pelegrini Accionako goi-kargudunak osatuko lukete sarea harilkatuko lukeen hirukoa. 

Nominak eta alokairuak

Halaber, UCO unitatearen azken txostenak dio, baita ere, Cerdanen familiako hainbat kideri ordainketak egin zizkiola Sevinabarrek, nominen, etxebizitzen alokairuen edota kreditu-txartelen bidez. Besteak beste, Cerdanen emazte Francisca Muñozen izena aipatzen da. Alonsok eta Koldo Garciak 2015ean sortutako Noran kooperatibak kontratua egin zion Cerdanen bikotekideari, eta 9.500 euro jaso zituen trukean. Sevinabar zen kooperatibaren diru-iturri nagusia. 

Bide beretik, Cerdanen arrebak ere, Belen Cerdanek, 22.324,51 euro jaso zituen Servinabarren bidez, 2020an. Ondoren, Erkolan kooperatibak egin zion kontratua, eta 2025eko maiatzera arteko nominak handik jaso zituen; denera, 367.290,43 euro. 

Antonio Muñoz PSOEko Antolakuntza idazkari izandakoaren koinatuak, berriz, 53.130,30 euro jaso zituen 2019 eta 2022 artean, Servinabarrek egindako kontratu bati esker. 

Horrez gain, poliziaren txostenak dio Cerdanek Madril erdigunean erabiltzen zuen etxebizitza baten alokairua ere ordaindu zuela Servinabarrek, 2017an, 2018an eta 2019an. 44.645,26 euro bideratu zituen alokairura. 

 

 

 

