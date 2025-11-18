La UCO señala que la empresa vinculada a Cerdán recibía "el 2% de las adjudicaciones" logradas con Acciona
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron tres proyectos de obra con Acciona Construcción, de los que se quedaba con el 2 % del importe de cada adjudicación.
La Guardia Civil explica que esos proyectos representan el 75,33 % "de los abonos percibidos" por Servinabar, sociedad de la que Cerdán posee presuntamente el 45 %. En concreto, se trata de las obras referidas como 'Logroño', 'Sevilla' y 'Sant Feliú de Llobregat', en los que la UCO ha podido identificar "una operativa común a los tres proyectos", conforme a la cual Acciona Construcción y Servinabar firmaban un primer “memorándum de entendimiento”, ante el inicio del expediente para la adjudicación de las obras mencionadas.
Después, firmaban un contrato de prestación de servicios, una vez la adjudicación de la obra era obtenida por Acciona Construcción, "mediante el cual Servinabar obtenía el 2 % neto del importe de adjudicación".
Así lo expone la Guardia Civil en el último informe que ha elaborado sobre la situación patrimonial de Cerdán y que dio lugar a los registros que ordenó la pasada semana el juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en oficinas de Acciona en Bilbao, Madrid y Sevilla.
La UCO sospecha que Acciona Construcción y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública". La relación entre las referidas empresas "estaría articulada personalmente", dice el informe, por Cerdán, su socio en Servinabar Joseba Antxon Alonso y el directivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini.
Nóminas, alquileres y tarjetas
El informe revela también que el "entorno familiar" de Cerdán también se benefició de Servinabar, mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.
Entre otros, los investigadores detallan que la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz, estuvo contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran, una cooperativa constituida entre Antxon Alonso y Koldo en 2015, por lo que recibió un total de 9500 euros, "siendo Servinabar el principal origen de los fondos de la cooperativa".
En la misma línea, el informe indica que la hermana de Cerdán, Belén, "recibió de Servinabar entre febrero y junio de 2020 un total de 22 324,51 euros". A partir de junio de 2020, pasó a estar contratada por otra cooperativa, Erkolan, "que se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367 290,43 euros de Servinabar.
"Del mismo modo", expone la UCO, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, estuvo contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53 130,30 euros.
Además, la UCO apunta que "Servinabar habría asumido el arrendamiento de un inmueble en Madrid entre noviembre de 2017 y julio de 2018 por importe de 7200 euros en favor de Cerdán, pasando a abonar el alquiler de la vivienda de éste" en la capital entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por importe de 44 645,26 euros.
El TS imputa a un ex directivo de Acciona y a dos subordinados tras los últimos registros del 'caso Koldo'
Los imputados son Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García. El magistrado instructor Leopoldo Puente ha levantado el secreto de la pieza en la que ordenó ocho registros el pasado viernes, entre ellos, a las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao y a las empresas Erkolan y Noran en San Sebastián, supuestamente vinculadas con la trama.
