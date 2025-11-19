El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado hoy la puesta en libertad del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, que fue el motivo por el que ingresó en prisión el pasado 30 de junio.

Puente ha dictado un auto en el que, en su lugar, le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El juez señala que el riesgo de que Cerdán pudiera ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes, que era muy intenso cuando le envió a prisión, "aparece ya, como consecuencia de la investigación practicada hasta este momento, seriamente mitigado" tras los registros practicados a raíz del último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad navarra vinculada con Santos Cerdán.

Y destaca que aunque se han "robustecido los consistentes indicios" que ya pesaban contra él, ello no justifica por sí mismo mantener la prisión provisional, de ahí que ordene su puesta en libertad.

El exdirigente socialista está imputado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Cerdán, que ha pedido hasta en cinco ocasiones al Supremo que le deje en libertad, saldrá de prisión tras pasar cuatro meses y 20 días en el centro penitenciario de Soto el Real (Madrid).

