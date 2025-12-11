CORRUPCIÓN POLÍTICA
Detenido el empresario Antxon Alonso en Bizkaia tras el arresto de Leire Díez y el expresidente de la SEPI 

En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar. 

MADRID, 22/07/2025.- El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, vinculada a los presuntos amaños de contratos públicos del caso Koldo, este martes en el Senado, quince días después de que declarara en el Tribunal Supremo, donde negó que Santos Cerdán fuera su socio. EFE/ Zipi Aragon

Antxon Alonso durante su comparecencia en el Senado. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Antxon Alonso enpresaria atxilotu dute Bizkaian, Leire Diez eta SEPIko presidente ohia atxilotu dituzten polizia operazio berean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El tercer detenido por la UCO de la Guardia Civil en la operación en la que han sido arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández es el empresario elgoibartarra Antxon Alonso, considerado por los investigadores socio de Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE— en la empresa Servinabar. 

Este tercer detenido fue arrestado también ayer, en su caso en Bizkaia, según han informado fuentes próximas a la investigación. 

En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en Madrid, Sevilla y Zaragoza, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza

Las personas detenidas pueden pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, por lo que deberán comparecer ante la Audiencia Nacional entre este jueves y el sábado. Será entonces cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, decida si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.

Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción que permanece bajo secreto de sumario.

