La Guardia Civil detiene a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas

Díez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid.
Leire Díez, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
La Guardia Civil ha detenido este miércoles a la exmilitante socialista Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press.

Las fuentes consultadas han precisado que se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que está bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Díez figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. El magistrado Arturo Zamarriego le tomó declaración el pasado 11 de noviembre por presuntamente ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

