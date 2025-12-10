Ustelkeria politikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Guardia Zibilak Leire Diez PSOEko militante ohia atxilotu du, kontratazio publikoetan izandako ustezko irregulartasunengatik

Diez ustezko influentzia-trafiko eta eroskeria delituengatik ikertu gisa agertzen da Madrilgo Instrukzioko 9 zenbakiko Epaitegiko titularrak zuzentzen duen auzi batean.

(Foto de ARCHIVO) La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). Leire Díaz que aparece en diversos audios haciendo gestiones contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha convocado una comparecencia ante los medios de comunicación, después de haberse reunido ayer en Ferraz con el jefe de los servicios jurídicos del PSOE u haberse dado de baja como afiliada del PSOE. Carlos Luján / Europa Press 04 JUNIO 2025;PSOE;MADRID;SOCIALISTA;FONATNERA 04/6/2025
Leire Díez, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak Leire Diez militante sozialista ohia atxilotu du asteazken honetan, ustez Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietatearen kontratazio publikoetan irregulartasunak egiteagatik, auziko iturriek Europa Pressi baieztatu diotenez.

Kontsultatutako iturriek zehaztu dutenez, Auzitegi Nazionalak aginduta abiatu dute operazioa, sekretupean dagoen eta Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzak ere parte hartzen duen auzi baten baitan.

Diez ustezko influentzia-trafiko eta eroskeria delituengatik ikertu gisa agertzen da Madrilgo Instrukzioko 9 zenbakiko Epaitegiko titularrak zuzentzen duen auzi batean. Arturo Zamarriego epaileak deklarazioa hartu zion azaroaren 11n, ustez Institutu Armatuko eta Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzako kideen aurkako informazioaren truke mesedeak emateagatik.

Psoe Ustezko ustelkeria politikoa Madril Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Imanol Pradales
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pradalesek 2025ean Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi, eta ohartarazi du ez diotela "guztiari baietz esango"

"Dezibelioak igoko" ez dituztela eta "haserrearen espirala" elikatuko ez dutela adierazi ostean, lehendakariak zehaztu du urtarrilean Sanchezen Gobernuaren "benetako konpromiso politikoa" neurtuko dutela eta "aldebiko ebaluazioaren" unea iritsiko dela. "Gernikako Estatutua bere osotasunean betetzea ez da kapritxo bat. Betebehar bat da", gaineratu du Imanol Pradalesek.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Zupiriaren arabera, "agerikoa da" ezker abertzalearen espazioa "nola eratzen den" aztertzeko eztabaida politikoa dagoela

Alde batetik, sailburuaren arabera, "alderdi zibikoagoa" dago, EH Bilduk "Euskadi gobernatu nahi duen koalizio gisa" ordezkatzen duena, baina mundu horren barruan "Sortu eta Ernai ere badaude, jarduera politikoa eta herri mobilizazioa uztartu nahi dituztenak", eta "hori zilegi da, baina kontua da indarkeria erabiltzea justifikatzen den ala ez". "Dena batera ezin da", azpimarratu du.

Miren Echeveste Elkarrekin Podemos
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAJk eta PSE-EEk Gipuzkoako aurrekontuak aurrera aterako dituzte, Elkarrekin Podemosekin akordioa lortuta

Miren Echeveste alderdi moreak Gipuzkoako ganberan duen eledunak eman ditu akordioari buruzko xehetasunak, arratsaldean egin duen agerraldian. Azaldu duenez, 19 milioi euroko —aurrekontu osoaren % 1,4— balioa duten proposamenak txertatu dituzte aurrekontuen proiektuan. Horiekin, "zaharren egoitzetako langileen baldintzak hobetzea eta erabiltzaileen koordainketa errebisatzea" eta "garraio publikoa eta mugikortasun iraunkorra sustatzea" lortu nahi dutela nabarmendu du, bereziki. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ernaik bere "borrokarekin bat egiteko" deia egin die gazteei, "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoari" erantzuteko

Ernaik salatu du "eskuin muturraren eta faxismoaren erasoa" bizi dela "mundu osoan, bai Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta, ondorioz, baita Euskal Herrian ere". Azken asteotako "ekimen horiek bizi dugun egoera salatzea zuten helburu, baita zenbait ikurrek ordezkatzen duten proiektu atzerakoia salatzea ere", baina "batzuek bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran jarri dute eztabaida, ekimen horien helburua erabat desitxuratuz", adierazi dute. 

Gehiago ikusi