Será noticia: Comienzan a bajar las temperaturas, estreno del documental 'Huir para ser' y terremoto en Venezuela

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 25 de junio de 2026:

-Bajan las temperaturas, con hasta 35º en el interior y tormentas por la tarde: comienza a notarse un descenso de las temperaturas, aunque el ambiente sigue siendo muy cálido en amplias zonas, por ejemplo, en el interior.

Además, en las últimas horas, dos sucesos relacionados con el calor: una persona ha muerto y otra ha desaparecido tras el derrumbe de un acantilado junto al faro de Biarritz. Una amplia sección del acantilado se ha desplomado sobre el mar cuando numerosas personas se encontraban en el agua debido a las altas temperaturas de la jornada.

Por otra parte, una mujer ha muerto ahogada en la playa donostiarra de Ondarreta, cuando se bañaba junto a un grupo de personas.

-Estreno del documental 'Huir para ser': familias con jovenes trans han abandonado Estados Unidos por el clima social y los cambios legales en la América de Trump. EITB ha recogido sus testimonios en Ihesi, norbera izateko/Huir para ser. Los primeros reportajes se podrán ver en los informativos de este miércoles.

-Terremoto en Venezuela: al menos 32 muertos y más de 700 heridos tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela. Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y los equipos de emergencia siguen trabajando en zonas donde todavía no se ha podido evaluar por completo el alcance de los daños.