Será noticia: Comienzan a bajar las temperaturas, estreno del documental 'Huir para ser' y terremoto en Venezuela
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 25 de junio de 2026:
-Bajan las temperaturas, con hasta 35º en el interior y tormentas por la tarde: comienza a notarse un descenso de las temperaturas, aunque el ambiente sigue siendo muy cálido en amplias zonas, por ejemplo, en el interior.
Además, en las últimas horas, dos sucesos relacionados con el calor: una persona ha muerto y otra ha desaparecido tras el derrumbe de un acantilado junto al faro de Biarritz. Una amplia sección del acantilado se ha desplomado sobre el mar cuando numerosas personas se encontraban en el agua debido a las altas temperaturas de la jornada.
Por otra parte, una mujer ha muerto ahogada en la playa donostiarra de Ondarreta, cuando se bañaba junto a un grupo de personas.
-Estreno del documental 'Huir para ser': familias con jovenes trans han abandonado Estados Unidos por el clima social y los cambios legales en la América de Trump. EITB ha recogido sus testimonios en Ihesi, norbera izateko/Huir para ser. Los primeros reportajes se podrán ver en los informativos de este miércoles.
-Terremoto en Venezuela: al menos 32 muertos y más de 700 heridos tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela. Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y los equipos de emergencia siguen trabajando en zonas donde todavía no se ha podido evaluar por completo el alcance de los daños.
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La ola de calor seguirá este miércoles, donde permanecerá activa la alarma roja en la CAV, salvo en la franja costera, donde será naranja. Navarra mantiene el aviso naranja, al menos, hasta mañana.
¿Hasta cuándo seguirá la ola de calor extremo en Euskal Herria?
La ola de calor sigue sin dar tregua y dejará temperaturas muy altas en gran parte del territorio, con nuevas alertas activas y previsión de máximas cercanas a los 40 ºC. La situación empezará a cambiar a partir de la segunda mitad de la semana.
La ola de calor bate récords de junio con 41,5 ºC en Elorrio y mínimas de 26,4 ºC en Ordizia
La alarma roja por calor se mantiene este martes y continuará el miércoles, la jornada que se prevé más extrema de este episodio. Euskalmet ha confirmado nuevos récords de temperaturas máximas y mínimas para un mes de junio en numerosas estaciones, mientras Osakidetza atendió a 22 personas por problemas relacionados con las altas temperaturas.
El verano se estrena en Euskal Herria con temperaturas por encima de los 40 ºC que seguirán en los próximos días
En Iparralde se encuentra ya bajo alerta roja por calor. En la CAV la alarma roja se activará el lunes desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas; el Departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". En Navarra está activo el aviso naranja, al menos, hasta el martes por la noche.
El calor extremo activa alertas en toda Euskal Herria y no remitirá hasta mediados de semana
La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra permanecerán bajo alerta naranja por altas temperaturas y riesgo de incendios forestales, mientras que en Iparralde se activará la alerta roja, el nivel máximo de vigilancia meteorológica, ante un episodio de calor extremo que afectará a todo el departamento de los Pirineos Atlánticos.
Durante siglos, los eclipses provocaron terror a la humanidad
Algunas civilizaciones alzaron los ojos al cielo y mediante la observación, se dieron cuenta de que los eclipses podían predecirse. El primer paso fue tomar nota: el 30 de noviembre del año 3.340 Antes de Cristo, el sol desapareció. Es considerado el eclipse más antiguo de la historia de la humanidad.
Alerta naranja por calor extremo en Hego Euskal Herria el domingo, con máximas de hasta 40 grados
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha endurecido los avisos previstos para este fin de semana ante el episodio de calor intenso que afectará a Hego Euskal Herria. El domingo será la jornada más complicada, con temperaturas cercanas a los 40 grados y un riesgo muy alto de incendios forestales en Álava. En Navarra también han impuesto la alerta naranja, desde las 12:00 a las 20:00 horas.
Las temperaturas siguen al alza y alcanzarán valores extremos este fin de semana
Las máximas superarán los 30 grados en amplias zonas de Hego Euskal Herria durante los próximos días y podrían rebasar los 40 grados el domingo. Euskalmet prevé un fin de semana marcado por el calor intenso, aunque también existe riesgo de tormentas, especialmente durante la jornada de este viernes.