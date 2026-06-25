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Será noticia: Comienzan a bajar las temperaturas, estreno del documental 'Huir para ser' y terremoto en Venezuela

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
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Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Tenperaturak jaisten hasi dira, 'Huir para ser' dokumentalaren estreinaldia eta lurrikara Venezuelan
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 25 de junio de 2026:

-Bajan las temperaturas, con hasta 35º en el interior y tormentas por la tarde: comienza a notarse un descenso de las temperaturas, aunque el ambiente sigue siendo muy cálido en amplias zonas, por ejemplo, en el interior.

Además, en las últimas horas, dos sucesos relacionados con el calor: una persona ha muerto y otra ha desaparecido tras el derrumbe de un acantilado junto al faro de Biarritz. Una amplia sección del acantilado se ha desplomado sobre el mar cuando numerosas personas se encontraban en el agua debido a las altas temperaturas de la jornada.

Por otra parte, una mujer ha muerto ahogada en la playa donostiarra de Ondarreta, cuando se bañaba junto a un grupo de personas.

-Estreno del documental 'Huir para ser': familias con jovenes trans han abandonado Estados Unidos por el clima social y los cambios legales en la América de Trump. EITB ha recogido sus testimonios en Ihesi, norbera izateko/Huir para ser. Los primeros reportajes se podrán ver en los informativos de este miércoles.

-Terremoto en Venezuela: al menos 32 muertos y más de 700 heridos tras dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela. Las autoridades venezolanas han declarado el estado de emergencia y los equipos de emergencia siguen trabajando en zonas donde todavía no se ha podido evaluar por completo el alcance de los daños.

Venezuela Olas de calor Titulares de Hoy Eguraldia

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SAN SEBASTIÁN, 20/06/2026.- Una pareja pasea por la sombra este sábado junto la playa de Ondarreta de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan este domingo con escasa nubosidad para recibir la temporada estival con calor de pleno verano y temperaturas que superarán los 35 grados en los tres territorios, y los 40º en algunos puntos.EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
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El verano se estrena en Euskal Herria con temperaturas por encima de los 40 ºC que seguirán en los próximos días

En Iparralde se encuentra ya bajo alerta roja por calor. En la CAV la alarma roja se activará el lunes desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas; el Departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". En Navarra está activo el aviso naranja, al menos, hasta el martes por la noche.

(Foto de ARCHIVO) Una mujer bebe agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
18:00 - 20:00
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Alerta naranja por calor extremo en Hego Euskal Herria el domingo, con máximas de hasta 40 grados

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha endurecido los avisos previstos para este fin de semana ante el episodio de calor intenso que afectará a Hego Euskal Herria. El domingo será la jornada más complicada, con temperaturas cercanas a los 40 grados y un riesgo muy alto de incendios forestales en Álava. En Navarra también han impuesto la alerta naranja, desde las 12:00 a las 20:00 horas.

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