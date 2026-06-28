Europa se derrite por el calor

En Iparralde se encuentra ya bajo alerta roja por calor. En la CAV la alarma roja se activará el lunes desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas; el Departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". En Navarra está activo el aviso naranja, al menos, hasta el martes por la noche.