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Europa se derrite por el calor

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Europako herrialde askotan, muturreko tenperaturekin jarraitzen dute, 40 gradurainoko tenperaturekin Alemanian, poliziak manifestazioak desegiteko erabiltzen dituzten ur kanoiak atera ditu kalera herritarrak freskatzeko Pragan ere garbiketa zerbitzuetako kamioiak ari dira erabiltzen beroari aurre egiteko Beroaldiak muturreko tenperatura historikoak utzi ditu Alemanian, Danimarkan eta Txekiako Errepublikan
18:00 - 20:00
Máximos históricos en Europa. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Muturreko beroaldia Europan
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Agencias | EITB

Última actualización

En muchos países europeos continúan las temperaturas extremas, de hasta 40 grados, que han dejado temperaturas históricas extremas en Alemania, Dinamarca y la República Checa, mientras las autoridades están utilizando cañones de agua para refrescar a la población.

Aviso amarillo este domingo por lluvias
Europa Eguraldia Olas de calor

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SAN SEBASTIÁN, 20/06/2026.- Una pareja pasea por la sombra este sábado junto la playa de Ondarreta de San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan este domingo con escasa nubosidad para recibir la temporada estival con calor de pleno verano y temperaturas que superarán los 35 grados en los tres territorios, y los 40º en algunos puntos.EFE/Javier Etxezarreta
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Hace  min.

El verano se estrena en Euskal Herria con temperaturas por encima de los 40 ºC que seguirán en los próximos días

En Iparralde se encuentra ya bajo alerta roja por calor. En la CAV la alarma roja se activará el lunes desde las 12:00 horas y hasta las 20:00 horas; el Departamento de Seguridad declarará, a partir de las 12:00 horas de este lunes, la Fase de Emergencia: "Situación 0 del LABI". En Navarra está activo el aviso naranja, al menos, hasta el martes por la noche.

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