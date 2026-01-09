Alberto Martinez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio batera iristeko unea da"
Alberto Martinez Osasun sailburuak gogorarazi duenez, langile estatutarioen harremanen esparrua ezartzen duen Estatutu Markoa "Osasun Ministerioaren eskumen esklusiboa da, eta Ministroen Kontseilura eta, ondoren, Kongresura eraman behar du, onar dezan". Horren ildotik, Osasun Saila "Estatutu Markotik kanpo ateratzen den guztia" negoziatzeko moduan dagoela esan du.
A63ak itxita jarraitzen du Baionako tartean nekazarien protestengatik baina auto-ilarak desegiten doaz
Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak izan dira inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du 7.500 kilotik gorako kamioientzat bi noranzkoetan. Jaurlaritzak EAEko errepideetatik igarotzeko debekatu die 7.500 kilotik gorako kamioiei Frantzia aldera.
EBko herrialdeek oniritzia eman diote Mercosurreko herrialdeekin akordioa sinatzeari
Ezezkoa eman dute Frantziak eta Hungariak, besteak beste.
Nekazariek eta abeltzainek ohartarazi dute EBren eta Mercosurren arteko balizko akordioaren aurkako mobilizazioak "areagotuko" dituztela
Hala iragarri du Raul Beitia Atacako presidenteak (Trebiñuko eta Arabako nekazarien eta abeltzainen elkarte independentea), Nekazaritza Politika Komun berriaren aurkako bigarren protesta egunean. 50 bat traktorek elkarretaratzea egin dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, Gasteizen, Gobernuaren Ordezkariordetzara eramango dituen beste martxa bat egin aurretik.
Balizko akordio bati azken zertzeladak ematen ari dira EB eta Mercosur, nekazarien protesten artean
Frantziak, Hungariak eta Irlandak publikoki esan dute uko egingo diotela itunari, baina azken orduetan Italiako Atzerri ministro Antonio Tajanik adierazi du begi onez ikusi dutela Europako Batzordeak egindako azken askaintza.
Langile bat hil eta beste bat zauritu da Urruñan, eraikuntza-lanetan ari zirela
Istripua goizeko 09:15ak inguruan izan da, ur-biltegi bat eraikitzeko lanetan.
Mercosur akordioaren kontra, traktoreak kalera atera dituzte nekazariek Iruñean eta Gasteizen
Bihar sinatzekoa den Mercosur akordioaren kontra traktoreak kalera atera dituzte nekazariek. Iruñean eta Gasteizen traktoreak baliatuz egin dute protesta, haien kalterako izango omen den merkatu librearen akordioari aurre egiteko.
EAEko industria-jarduera % 0,8 hazi da urte batetik bestera azaroan, baina % 1,0 jaitsi da hiletik hilera
Eustaten datuen arabera, ekipo-ondasunek gora egin dute urterik urte, nahiz eta Araban hilean behera egin eta jarduerak behera egin.
Greba mugagabea hasi dute Abadiño eta Legutioko Metal Groupen, enplegu-erregulazioko espedientearen aurka
Enpresaren zuzendaritzak Abadiñoko lantegia erabat ixtea eta Legution kaleratze ugari egitea proposatzen duen EEE bat proposatu du. 183 langileetatik 139ri inguru eragingo dio.
Lan Ministerioak gutxieneko soldata % 3,1 igotzea proposatu du, hilean 1.221 euro gordinera arte
Patronalak eta sindikatuek proposamena aztertzeko eta zuzendaritza organoei kontsultatzeko konpromisoa hartu dute, Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkariak asteazken honetan emandako prentsaurrekoan azaldu duenez.