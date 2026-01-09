Alberto Martínez, sobre la huelga de médicos: "Después de dos años y de 12 borradores es el momento de llegar a un punto de acuerdo"

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha recordado que el Estatuto Marco que establece el marco de relaciones de los trabajadores estatutarios es "una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, que lleva ya 12 borradores y lo tiene que elevar al Consejo de Ministros y luego al Congreso para su aprobación". En ese sentido, ha dicho que el Departamento de Salud está en condiciones de negociar "todo lo que salga fuera del Estatuto Marco".