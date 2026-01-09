Alberto Martínez, sobre la huelga de médicos: "Después de dos años y de 12 borradores es el momento de llegar a un punto de acuerdo"
El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha recordado que el Estatuto Marco que establece el marco de relaciones de los trabajadores estatutarios es "una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, que lleva ya 12 borradores y lo tiene que elevar al Consejo de Ministros y luego al Congreso para su aprobación". En ese sentido, ha dicho que el Departamento de Salud está en condiciones de negociar "todo lo que salga fuera del Estatuto Marco".
Te puede interesar
El tramo de la A63 en Baiona sigue cerrada por las protestas de agricultores, pero las retenciones se van solucionando
A las 02:00 horas un grupo de agricultores con 60 tractores han bloqueado las entradas de Baiona y desde por la mañana se han registrado problemas importantes en toda la zona. Además, la Prefetura ha cerrado paso fronterizo de Biriatou para camiones en ambos sentidos, y el Gobierno Vasco les prohibe circular en dirección Francia.
Los países de la UE apoyan provisionalmente la firma del acuerdo con el Mercosur
El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre.
Agricultores y ganaderos advierten que "agravarán" las movilizaciones contra el posible acuerdo entre la UE y Mercosur
Así lo ha anunciado el presidente de Ataca (asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava), Raúl Beitia, durante la segunda jornada consecutiva de manifestaciones contra la nueva Política Agraria Común, en la que medio centenar de tractores se han concentrado frente al Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz antes de llevar a cabo una nueva tractorada que les llevará ante la Subdelegación del Gobierno en el centro gasteiztarra.
La UE ultima los detalles para firmar el acuerdo con Mercosur, entre protestas de los agricultores
Francia, Hungría e Irlanda han dicho públicamente que mantienen su negativa al acuerdo, pero en las últimas horas Italia ha dado muestras de entendimiento y, en un comunicado, su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha dicho que ve con buenos ojos las salvaguardas y que Italia "siempre ha apoyado la conclusión del acuerdo" mientras tuvieran "debidamente en cuenta las legítimas preocupaciones del sector agrícola.
Muere un trabajador de la construcción y otro resulta herido grave en Urruña
El accidente ha tenido lugar sobre las 09:15 de la mañana en las obras de construcción de un depósito de agua.
Tractorada en Pamplona y Vitoria-Gasteiz en contra del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur
Los agricultores y ganaderos de Euskal Herria han vuelto a llevar este jueves sus tractores a las calles de Pamplona y Vitoria-Gasteiz para protestar por la posible firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur.
La actividad industrial de Euskadi crece un 0,8 % interanual en noviembre, pero cae un 1,0 % mensual
Eustat constata un avance interanual impulsado por los bienes de equipo, pese al retroceso mensual y a la caída de la actividad en Álava.
Inician una huelga indefinida en Metal Group de Abadiño y Legutio en contra del ERE
La dirección de la empresa ha propuesto un ERE que plantea el cierre total de la planta de Abadiño y numerosos despidos en Legutio, afectando a unos 139 trabajadores de un total de los 183.
El Ministerio de Trabajo plantea una subida del 3,1 % del salario mínimo, hasta 1221 euros brutos al mes
Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta y a someterla a consulta de sus órganos de dirección, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".