Alberto Martínez, sobre la huelga de médicos: "Después de dos años y de 12 borradores es el momento de llegar a un punto de acuerdo"

Euskaraz irakurri: Alberto Martinez, medikuen grebari buruz: "Bi urteren eta 12 zirriborroren ondoren, akordio batera iristeko unea da"

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha recordado que el Estatuto Marco que establece el marco de relaciones de los trabajadores estatutarios es "una competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad, que lleva ya 12 borradores y lo tiene que elevar al Consejo de Ministros y luego al Congreso para su aprobación". En ese sentido, ha dicho que el Departamento de Salud está en condiciones de negociar "todo lo que salga fuera del Estatuto Marco".

Agricultores y ganaderos advierten que "agravarán" las movilizaciones contra el posible acuerdo entre la UE y Mercosur

Así lo ha anunciado el presidente de Ataca (asociación independiente de agricultores y ganaderos por y para el campo de Treviño y Álava), Raúl Beitia, durante la segunda jornada consecutiva de manifestaciones contra la nueva Política Agraria Común, en la que medio centenar de tractores se han concentrado frente al Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz antes de llevar a cabo una nueva tractorada que les llevará ante la Subdelegación del Gobierno en el centro gasteiztarra.
La UE ultima los detalles para firmar el acuerdo con Mercosur, entre protestas de los agricultores

Francia, Hungría e Irlanda han dicho públicamente que mantienen su negativa al acuerdo, pero en las últimas horas Italia ha dado muestras de entendimiento y, en un comunicado, su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha dicho que ve con buenos ojos las salvaguardas y que Italia "siempre ha apoyado la conclusión del acuerdo" mientras tuvieran "debidamente en cuenta las legítimas preocupaciones del sector agrícola.
