Medikuek grebari eta protestei ekin diete berriz ere lan baldintza hobeak aldarrikatzeko
Medikuen Sindikatuak ez du Osasun Ministerioarekin duen borroka honeta natzera egiteko asmorik eta estatutu propioa aldarrikatzen jarraitzen du. Nafarroan, Osasun Departamentuak jakinarazi du lanuzteak % 2,83ko jarraipena izan duela. EAEn, Osakidetzak adierazi du jarraipena % 19,23koa izan dela goizeko txandan eta % 8,26koa arratsaldekoan.
Zure interesekoa izan daiteke
ELAk ostegun honetan erregistratuko du EAEko gizarte-ekimeneko ikastetxeetako greba-deialdia, urtarrilaren 20rako
Sindikatuak salatu duenez, patronalek ez dute bete greba amaitzeko 2024an sinatu zuten akordioa.
Eusko Jaurlaritzak babestutako 1.000 etxebizitza mobilizatuko ditu aurten, Premiazko Neurrien Legeari esker
Etxebizitza sailburuak iragarri du aurten hainbat proiektu pilotu jarriko direla martxan, Premiazko Neurrien Legea aplikatzea ahalbidetuko dutenak. Guztira, babes ofizialeko 1.000 etxebizitza babestu mobilizatzea aurreikusten du; horietako 525, Portugaleten.
Gasteizko Mercedesen muntaketako langileak behar dituzte
Adeccok ohar bidez jakinarazi duenez, hautagai izateko beharrezkoa da Lanbide Heziketa izatea, ahal dela Goi-Mailakoa, eta industria-sektorean edo sektore autopropultsatuan aurretik esperientzia izatea, plano teknikoak irakurtzeko gai izatea eta txandaka nahiz arratsaldeko txanda finkoan lan egiteko prest egotea.
Arabako nekazari eta abeltzainek bertan behera utzi dituzte Mercosurreko akordioaren aurka deitutako protestak
Ataca Trebiñu eta Araba Landaren Alde elkarteak deituta, gaur ere A-1ean protesta egiteko asmoa zuten. Azkenean, ordea, bertan behera utzi dute, aste honetako deialdietan parte-hartzea handia izan dela eta beren aldarrikapenak entzun direla iritzita.
Osakidetzako medikuek greba egunak dituzte gaur eta bihar, estatutu propioa eskatzeko
9.000 bat profesional daude deituta lanuztea egitera. Osasun Ministerioak medikuentzako propio sortutako estatutu markoa onartu arte protestan jarraitzeko asmoa agertu dute, greba mugagabearen aukera baztertu gabe.
Eusko Label zigiluaren aldeko apustua egiten duten Euskadiko abeltzainek egoera zail bati aurre egin behar diotela salatu dute
Okelaren ekoizpena oro har jaisten ari den honetan, are eta gehiago jaitsi da Eusko Label okela. Izan ere, atzerritik etortzen diren ekoizleek gehiago ordaintzen dute hemengo abelburuen truke Eusko Label haragia ekoizten dutenek baino. Arazoen artean etxaldeetako errelebo falta ere aipatu dute sektorekoek, baina Hazik esan du desoreka uneko arazoa baino ez dela.
Irungo nazioarteko geltoki berriak lehen bidaiariak jasoko ditu gaur
Ez da osorik irekiko, hamar nasetatik hiru jarriko dira martxan, abiadura handiko trenaren "hirugarren hariaren" obrak hasi aurretiko aldiriko zerbitzuen % 67 berreskuratuta.
Trafiko astuna A-1 errepidean, Durruma Donemiliaga parean, Arabako nekazari eta abeltzainen protestaren ondorioz
Atzo, Ertzaintzak A-1 errepidera ateratzea eragotzi zien nekazari eta abeltzainei, horretarako baimenik ez zutela argudiatuta. Gaur, Eusko Jaurlaritzaren baimena jaso ostean, traktoreak autobiara irten dira.
Bio institutuetako ikertzaileek Osakidetzakoekin parekatzeko eskatu dute
Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-arloko ikerketa-zentroetako (BioBizkaia, BioGipuzkoa eta BioAraba) langileek auzitegietara jo dute Osakidetzako ikertzaileekin parekatzeko eskatzeko. 600 langile inguru dira, eta urtean 10.000 eurotik gorako soldata-aldeak dituztela salatu dute.