Medikuek grebari eta protestei ekin diete berriz ere lan baldintza hobeak aldarrikatzeko

Medikuen Sindikatuak ez du Osasun Ministerioarekin duen borroka honeta natzera egiteko asmorik eta estatutu propioa aldarrikatzen jarraitzen du. Nafarroan, Osasun Departamentuak jakinarazi du lanuzteak % 2,83ko jarraipena izan duela. EAEn, Osakidetzak adierazi du jarraipena % 19,23koa izan dela goizeko txandan eta % 8,26koa arratsaldekoan.

