Detectan un caso de lengua azul en una explotación ovina de Barrundia
La Diputación Foral de Álava ha notificado a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) ante la confirmación de un caso del serotipo 3 de lengua azul en una explotación de ganado ovino del municipio de Barrundia. El animal afectado, perteneciente a un rebaño vacunado de más de 200 ovejas, ha respondido favorablemente al tratamiento.
La sospecha se detectó a finales del mes de julio, y el pasado 14 de agosto el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio estatal de referencia para esta enfermedad, confirmó oficialmente la circulación del serotipo 3 en Álava.
En este contexto, la Diputación Foral ha recordado al sector ganadero la recomendación de vacunar a los animales. La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta principalmente a las ovejas, pero también a bovinos o cabras, y que es transmitida por mosquitos.
El pasado 13 de agosto el Servicio de Ganadería volvió a trasladar esta recomendación a las explotaciones alavesas, después de haberse confirmado durante las semanas anteriores la circulación del serotipo 3 en Navarra o La Rioja.
Por lo tanto, se trata del segundo caso confirmado en Euskal Herria tras el caso detectado en una explotación de 367 ovinos en Orbaizeta (Navarra).
Te puede interesar
El Gobierno Vasco abre la inscripción para la OPE de 461 plazas de Administración General
El plazo de inscripción telemática finaliza el 16 de septiembre y los exámenes, que evaluarán habilidades y competencias, se celebrarán en enero de 2027.
Consumo sanciona con un millón de euros a Avis por cobrar gastos de gestión a clientes multados
La empresa de alquiler de coches hacía este recargo, de entre 33,88 y 45 euros, por gestionar el pago de la multa y comunicar a la administración la identidad de la persona infractora
Fallece un trabajador de 51 años en una empresa papelera de Iurreta
Dos agentes de la Ertzaintza que han participado en el dispositivo de auxilio han tenido que ser atendidos en el lugar por sanitarios al resultar intoxicados por emanación de gases.
Sopela y Urduliz, nuevas zonas tensionadas de vivienda en Euskadi
La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años y permitirá aplicar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y favorecer un mercado del alquiler más asequible
El Gobierno español rebajará el diésel 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio en julio
El IPC ha aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6 % en el conjunto español, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En la CAV, el incremento ha sido de cinco décimas, hasta el 3,7 %, mientras que en Navarra, se dispara siete décimas más, hasta el 3,4 %.
HLRE vende el centro comercial Megapark por 254 millones a NEPI Rockcastle
La operación refuerza la presencia de la compañía NEPI Rockcastle en el sector de los centros comerciales europeos, que amplia su cartera de activos comerciales con un complejo de referencia en Bizkaia.
El personal técnico de espectáculos mantiene la huelga ante el bloqueo de su primer convenio en Euskadi
Los paros continuarán el 14 y el 26 de agosto, coincidiendo con las fiestas de San Sebastián y Bilbao.
Las instituciones vascas preparan una compra conjunta de forrajes para apoyar a las pequeñas explotaciones ganaderas
La medida se concretará este mes tras una encuesta para conocer las necesidades reales del sector más afectado por la falta de pastos causada por la sequía. Las ayudas directas se dejan, por ahora, para final de año.
Los sindicatos convocantes se muestran satisfechos con el impacto de la huelga de técnicos en las fiestas de La Blanca
Teknikariok, ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT negocian el primer convenio de espectáculos de la Comunidad Autónoma Vasca, y exigen a la patronal que retome las conversaciones, que llevan un año bloqueadas. Denuncian que el sector está completamente desregularizado y aseguran que son habituales la temporalidad, las jornadas de trabajo muy prolongadas, la ausencia de los descansos legalmente establecidos y las dificultades para conciliar la vida laboral y personal.