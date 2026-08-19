Detectan un caso de lengua azul en una explotación ovina de Barrundia

La Diputación Foral de Álava ha notificado a la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE) ante la confirmación de un caso del serotipo 3 de lengua azul en una explotación de ganado ovino del municipio de Barrundia. El animal afectado, perteneciente a un rebaño vacunado de más de 200 ovejas, ha respondido favorablemente al tratamiento.

La sospecha se detectó a finales del mes de julio, y el pasado 14 de agosto el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, laboratorio estatal de referencia para esta enfermedad, confirmó oficialmente la circulación del serotipo 3 en Álava.

En este contexto, la Diputación Foral ha recordado al sector ganadero la recomendación de vacunar a los animales. La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta principalmente a las ovejas, pero también a bovinos o cabras, y que es transmitida por mosquitos.

El pasado 13 de agosto el Servicio de Ganadería volvió a trasladar esta recomendación a las explotaciones alavesas, después de haberse confirmado durante las semanas anteriores la circulación del serotipo 3 en Navarra o La Rioja.

Por lo tanto, se trata del segundo caso confirmado en Euskal Herria tras el caso detectado en una explotación de 367 ovinos en Orbaizeta (Navarra).