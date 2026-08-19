El Gobierno Vasco abre la inscripción para la OPE de 461 plazas de Administración General

El Gobierno Vasco ha abierto este miércoles el plazo de inscripción para la segunda convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración General, que ofrece un total de 461 plazas, según ha informado el departamento de Gobernanza. Las personas interesadas podrán registrar su solicitud de forma telemática a través de la web oficial euskadi.eus hasta el próximo 16 de septiembre.

Esta nueva convocatoria está basada en el nuevo modelo de procesos selectivos para seleccionar al nuevo personal no solo por sus conocimientos, sino también por sus habilidades, según ha recordado el Ejecutivo Vasco en un comunicado. El objetivo es incorporar nuevos perfiles a la administración.

El grueso de la convocatoria se concentra en la escala administrativa, que cuenta con 305 plazas, seguida por la de personal de apoyo, con 117 vacantes. El proceso se completa con 14 plazas destinadas al área de informática y 12 para el equipo de Laboratorio e Inspección de Salud y Medio Ambiente.

Las bases prevén que la primera prueba selectiva de estas categorías se celebre en enero de 2027. Para facilitar el estudio y la preparación de los candidatos, el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) ya ha puesto a disposición ciudadana toda la información en su portal ivap.eus.