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Consumo sanciona con un millón de euros a Avis por cobrar gastos de gestión a clientes multados

La empresa de alquiler de coches hacía este recargo, de entre 33,88 y 45 euros, por gestionar el pago de la multa y comunicar a la administración la identidad de la persona infractora

Una oficina de la empresa de alquiler de coches, Avis, en una imagen de archivo. Foto: Travelarz

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Agencias | EITB

Última actualización

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno español ha impuesto una sanción de 1 millón de euros a la empresa de alquiler de coches Avis por cobrar "gastos de gestión" a los clientes que fueran sancionados con una multa de tráfico en el momento que conducían uno de sus vehículos.

Avis hacía este recargo, de entre 33,88 y 45 euros, por gestionar el pago de la multa y comunicar a la administración la identidad de la persona infractora, una gestión a la que está obligada por ley (artículo 11 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial), según ha explicado el departamento en un comunicado.

La resolución de Consumo concluye que se trata de una práctica abusiva porque vulnera los artículos 82, 87.5 y 87.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).

Consumo ha explicado que esta práctica ha sido considerada como una infracción "muy grave" al apreciarse la circunstancia de agravante prevista al persistir esta práctica.

En este sentido, la resolución destaca que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria-Gasteiz ya declaró abusiva esta cláusula en 2020, en una sentencia en la que se declaró la nulidad de diversas condiciones generales utilizadas por Avis y se condenó a la empresa a eliminarlas.

El expediente nace tras una denuncia presentada por la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca EKA/ACUV Euskal Kontsumitzaileen Alkartea (EKA/ACUV) y con esta resolución agota la vía administrativa, pero puede recurrirse en los tribunales. 

España Consumo Economía

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