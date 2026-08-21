Influencerren gainbehera

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Influencerren amaiera ote? Erabiltzaileak matxinatzen hasi dira sasi-sortzaile polemikoenen aurka

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Azken asteetan, milaka erabiltzailek baliorik gabeko edukiak sortzen dituzten sasi-sortzaileak jarraitzeari utzi diote. Baina, influencer fenomenoaren amaiera al da? Alex Padilla lankidearekin aztertu dugu gaia.

Internet Sare Sozialak Instagram TikTok Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X