Riglosko sutea "datozen orduetan" kontrolatuko dute
Ostiral honetan, sua kontrolatutzat emateko falta diren gune beroak itzaltzen saiatuko dira, eta Santa Cruz de la Serosko bizilagunak, aterperik gabe zeuden bakarrak, etxera itzuli ahal izango dira.
Miguel Angel Clavero Aragoiko Gobernuko Larrialdien zuzendari nagusiak ostiral honetan adierazi duenez, Las Peñas de Riglosen (Huesca) abuztuaren 10ean piztutako sutea erabat egonkortuta dago, eta "datozen orduetan" kontrolatuko dute, arratsaldeko azken ordutik larunbat goiza eta arratsaldea bitartean, aurreikuspenen arabera.
Itzalita dagoela esateko, ordea, astebete inguru itxaron beharko da oraindik, erretako perimetroa zabala baita eta perimetro horren barruan badaudelako erre ez diren eremuak ere, eta sugarrak pitz daitezke horietan, Claverok CECOPI Operazioak Koordinatzeko Zentro Integratuaren bileraren ostean azaldu duenez.
Orain arteko balantzearen arabera, 18.000 hektareari eragin die suak, eta horietatik 14.000 eta 15.000 artean erre dira, perimetro horren barruan erre ez diren eremuak baitaude.
Hala ere, "doitu" egin beharko dira kopuruak, eremu batzuk erre ez diren arren zuhaitzak hil egingo baitira, beroaren ondorioz.
Sutearen eremuan, zaintza- eta kontrol-lanetan jarraitzen dute, sugarrak berriro pitz ez daitezen. Zehazki, hiru helikoptero arin, koordinazioko bat, lurreko hamar kuadrilla, helikopteroz hara-hona dabiltzan hiru kuadrilla, zazpi autobonba, bulldozer bat, aginte-postu aurreratuko ibilgailu bat eta teknikari espezializatuak dira bertan aktibo dauden baliabideak.
Suterik handiena eta larriena
Las Peñas de Rigloskoa Aragoin uda honetan izan den suterik handiena da, eta baita larriena ere, kaltetutako eremuaren ia % 95 balio ekologiko handiko baso-masa baita, San Juan de la Peña monasterioak inguratzen dituen monumentu natural osoa tartean. Aurreko mendean egindako birpopulatzeetan sartutako zuhaitzak ere erre dira, zuhaitz helduak eta balio handikoak.
Azken orduetako egoerari dagokionez, zuzendari nagusiak adierazi du ostegun honetan ekaitz txiki bat izan zela eta metroko 2-5 litro utzi zituela inguruan. Horren hitzetan, euri horrek lagundu egin du aktibo jarraitzen zuten foku txiki batzuk kontrolatzen.
Sua kontrolatutzat emateko falta diren gune txiki beroak kontrolatzen zentratuko dira lanak ostiral honetan.
Ebakuatutako pertsona guztiak itzul daitezke
Claverok iragarri duenez, CECOPIk Santa Cruz de la Serosko 74 bizilagunei etxera itzultzeko baimena eman die, eta, ondorioz, etxetik atera zituzten 19 guneetako 903 biztanleek etxean lo egin ahal izango dute gaur.
"Kuadrillek lan egin dezaten, ordu batzuetako tartea emango da, beharrezkoa balitz aireko bitartekoren bat jarriz, puntu bero horiek itzaltzeko, eta egoera erabat segurua dela ikusi bezain laster itzuliko dira etxera", zehaztu du.
Guztira 1.046 pertsona ebakuatu dituzte egunotan suagatik, garrek bi kanpin eta aldi baterako kanpaleku bat ere mehatxatu zituztelako.
Oinarrizko zerbitzuak
Itxita zeuden errepide guztiak irekita dituzte, Santa Cruz de la Seros eta Botaiako bidegurutzea lotzen dituena salbu, San Juan de la Peñako monasterioetatik igarotzen dena, eta irailaren 15era arte izango da itxita, segurtasun arrazoiak direla eta; izan ere, "erdi erreta" dauden zuhaitz oso handiak daude, eta kendu egin behar dira, espazio horiek egokitzeaz gain, ohiko jarduerari ekin aurretik.
Kaltetutako udalerrietako edateko uraren hornidurari dagokionez, "oraindik denbora beharko da, ez asko, baina, denbora beharko da", esan du. Analisiak egiten ari dira, eta zisterna batzuetara ura eramaten ari dira, edateko modukoa izan dadin.
Era berean, sutearen kalteak jasan dituzten herrietan oinarrizko zerbitzuak (elektrizitatea, ura eta telefonia) bermatzeko lanean ari dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Bilboko Aste Nagusian galdu ezin diren 5 ekitaldi
Bost plan proposatzen dizkizugu Bilboko Aste Nagusiaz gozatzeko. Galdu ezin dituzun ekitaldiak dira: pregoia eta jaien hasierako txupinaren jaurtiketa, txosnak, lehiaketa gastronomikoak edo balearen ohiko desfilea
Bilboko Aste Nagusiko lehen kartela, 1978an sortua, egia bihurtuko da igande honetan
Ekitaldia Areatzan egingo da, eta zapi urdinak banatuko dituzte bertan, urte hartan jaien ikur gisa zabaldu baitziren.
Herritarrak konfinatu dituzte Pasaiako portuan piztutako sute baten ondorioz sortutako keagatik
Pasaiako portuan izandako sute batek eragindako keak Lezo eta inguruko biztanleei eragin diezaieke, eta, ondorioz, larrialdi zerbitzuek ES-Alert bat bidali dute bizilagunei konfinatzea eskatzeko.
Berehalako trafiko-kontrolak ezarri dituzte Oiartzunen eta Irunen, hirigunean zirkulazio-arazoak saihesteko
Ertzaintzak Oiartzungo landa-bideetako sarbideak zainduko ditu bereziki, mugan harrapatutako ibilgailuek ordezko bideak erabil ez ditzaten. Irunen, Udaltzaingoak iragazkiak ezarriko ditu, igarobideko trafikoak hirigunea kolapsatu ez dezan. Ostegun honetan, 10 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira Biriatun, Baionarako noranzkoan.
Hamar urteko mutiko bat hil da Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz
Sua hartu duen eraikineko hirugarren solairuko leihoetako batetik erori da eta ospitalera eraman dute, larri, kolpe ugarirekin.
14 dira Donostiako gozoki-saltzailearen sexu-erasoen biktimak
Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea behin behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik.
Anboto mendian 30 metroko altueratik erori ostean erreskatatutako 18 urteko emakume bat hil da
Istripua atzo, asteazkena, gertatu zen. Bi lekukok eman zuten abisua, gailurraren iparraldean biktima bihotz-arnasketako geldialdian zegoen bitartean, haren ondoan laguntza eske oihuka ari zen mutil bat prismatikoekin ikusi ostean. Gaur hil da gaztea, Gurutzetako ospitalean.
Urzainkiko suteak aktibo jarraitzen du, eta garrak perimetratzea da orain lehentasuna
Iñaki Elias Nafarroako suhiltzaileen buruak esan duenez, ez dago arriskurik herritarrentzat, baina eremu oso malkartsua izateak asko zailtzen ditu sua itzaltzeko lanak. Azken orduetan 4x4 ibilgailuentzako eta mangerentzako bideak irekitzea lortu dute, eta, horri esker, errazago heldu ahal izango diote suari, lurrez; airez, zortzi helikoptero ari dira lanean.
Enpresen iruzurrerako sare bat desegin dute Bilbon eta Castron
Guardia Zibilak bost pertsona atxilotu ditu talde kriminaleko kide izatea, iruzur egitea, dirua zuritzea, dokumentuak faltsutzea eta egoera zibila usurpatzea egotzita.