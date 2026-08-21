El incendio de Riglos quedará controlado "en las próximas horas"
El director general de Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha señalado este viernes que el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), declarado el pasado 10 de agosto, ya está estabilizado completamente y estará controlado "en las próximas horas", entre última hora de esta tarde y la mañana y tarde del sábado.
Para hablar de incendio extinguido, sin embargo, habrá que esperar alrededor de una semana más ya que hay mucho perímetro quemado, pero también muchas zonas sin quemar y existe posibilidad de que sigan apareciendo algunas llamas, ha explicado Clavero tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).
El balance hasta el momento es de unas 18 000 hectáreas afectadas, de las cuales han ardido entre 14 000 y 15 000, ya que dentro del perímetro hay zonas sin quemar.
No obstante, esto se deberá terminar de "afinar", dado que hay zonas que no se han quemado, pero el arbolado terminará muriendo igualmente por el calor.
Sobre el terreno se siguen haciendo labores de vigilancia y control para evitar cualquier reactivación de las llamas. Los medios, en concreto, son tres helicópteros ligeros, uno de coordinación, 10 cuadrillas terrestres, tres cuadrillas helitransportadas, siete autobombas, un bulldozer, un vehículo de puesto de mando avanzado y personal técnico especializado
El incendio más grande y grave
El de Las Peñas de Riglos se ha convertido en el incendio más grande de Aragón en lo que va de verano y también el más grave porque prácticamente el 95% de las áreas afectadas son de masa forestal de gran valor ecológico, como es el caso de todo el monumento natural que rodea a los monasterios de San Juan de la Peña. Han ardido también árboles procedentes de repoblaciones del siglo pasado que eran adultos y tenían un gran valor.
En cuanto a las últimas horas, el director general ha indicado que este jueves cayó una pequeña tormenta que dejó entre 2 y 5 litros en la zona, lo que ha ayudado a controlar unos pequeños focos que seguían activos.
Los trabajos se centrarán este viernes en los pequeños puntos calientes que quedan para poder dar el fuego por controlado.
Todas las personas evacuadas pueden volver
Clavero ha anunciado que el Cecopi ha autorizado la vuelta de los 74 vecinos de Santa Cruz de los Serós que aún quedaban desalojados, con lo que los 903 habitantes de los 19 núcleos que fueron desalojados ya podrán dormir en casa hoy.
"Se va a esperar estas primeras horas para que trabajen en las cuadrillas y si fuera necesario algún medio aéreo en apagar esos puntos calientes y en cuanto se vea que la situación es completamente segura, pues ya volverán a sus domicilios a lo largo del día de hoy", ha precisado.
El número total de evacuados fue de 1046 al afectar el fuego también a dos campins y un campamento temporal.
Servicios básicos
Todas las carreteras que habían sido cortadas están ya abiertas, a excepción de la que une Santa Cruz de la Serós con el cruce de Botaya, la que pasa por los monasterios de San Juan de la Peña, inicialmente hasta el 15 de septiembre, por seguridad, ya que hay árboles muy grandes que están "medio quemados" y que hay que retirar, además de adecuar estos espacios antes de reanudar la actividad normal.
En relación con el suministro de agua potable en los municipios afectados, ha reconocido que "aún se tardará, no mucho, pero se tardará". Se están haciendo ya las analíticas y se está llevando agua de cisternas a algunos depósitos para que pueda ser potable
Asimismo, se trabaja de forma intensa en garantizar los servicios básicos -electricidad, agua y telefonía- en los municipios afectados por el incendio.
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