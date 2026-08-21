El primer cartel de la Aste Nagusia de Bilbao, creado en 1978, cobrará vida este domingo
El acto tendrá lugar en el Arenal, donde también se repartirán pañoletas azul Bilbao, establecidas ese mismo año como símbolo de las fiestas.
Los personajes del primer cartel anunciador de la Aste Nagusia, que el ilustrador Juan Carlos Eguillor dibujó en 1978, volverán a cobrar vida este domingo en el Arenal. Con esta iniciativa se conmemorará el décimo aniversario del mural que reproduce aquella obra, instalado en la esquina del Arenal con la calle Correo en 2016.
El acto comenzará a las 11:30 horas y será presentado por el actor Santiago Burutxaga, y en él participarán varios integrantes de la primera comisión de fiestas, la que encargó aquel cartel y puso en marcha la Semana Grande en su formato actual, entre ellos el propio Burutxaga, el músico Natxo de Felipe y Marino Montero.
También están invitados el cineasta Pedro Olea y José Antonio Nielfa, La Otxoa, así como el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Gonzalo Olabarria, ya que fue el Consistorio quien sufragó en 2016 la instalación del mural.
Bilbainadas y pañoletas
Durante el acto, se repartirán pañoletas azul Bilbao, establecidas en 1978 como símbolo de las fiestas y para las que Eguillor diseñó el escudo de Bilbao con txapela que todavía llevan estampado.
Además, la celebración incluirá bilbainadas a cargo del coro Bilbotarrak, que iniciará así las rondas que recorren a diario el Casco Viejo durante las fiestas, y un baile popular abierto al público con música del txistulari Iván Allue y del grupo de alboka, trikitixa y pandero Klappertarrak.
La cita está promovida por las asociaciones El Perro Chico y Eguillor Eta Abar, con la colaboración de BilbaoHistoriko.
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