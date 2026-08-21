ASTE NAGUSIA DE BILBAO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El primer cartel de la Aste Nagusia de Bilbao, creado en 1978, cobrará vida este domingo

El acto tendrá lugar en el Arenal, donde también se repartirán pañoletas azul Bilbao, establecidas ese mismo año como símbolo de las fiestas.

(Foto de ARCHIVO) Mural de Egillor instalado en El Arenal de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por 'EL PERRO CHICO, EGUILLOR ETA ABAR' Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/8/2026
Mural instalado en el Arenal. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Bilboko Aste Nagusiko lehen kartela, 1978an sortua, egia bihurtuko da igande honetan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los personajes del primer cartel anunciador de la Aste Nagusia, que el ilustrador Juan Carlos Eguillor dibujó en 1978, volverán a cobrar vida este domingo en el Arenal. Con esta iniciativa se conmemorará el décimo aniversario del mural que reproduce aquella obra, instalado en la esquina del Arenal con la calle Correo en 2016.

El acto comenzará a las 11:30 horas y será presentado por el actor Santiago Burutxaga, y en él participarán varios integrantes de la primera comisión de fiestas, la que encargó aquel cartel y puso en marcha la Semana Grande en su formato actual, entre ellos el propio Burutxaga, el músico Natxo de Felipe y Marino Montero.

También están invitados el cineasta Pedro Olea y José Antonio Nielfa, La Otxoa, así como el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Gonzalo Olabarria, ya que fue el Consistorio quien sufragó en 2016 la instalación del mural.

Bilbainadas y pañoletas

Durante el acto, se repartirán pañoletas azul Bilbao, establecidas en 1978 como símbolo de las fiestas y para las que Eguillor diseñó el escudo de Bilbao con txapela que todavía llevan estampado.

Además, la celebración incluirá bilbainadas a cargo del coro Bilbotarrak, que iniciará así las rondas que recorren a diario el Casco Viejo durante las fiestas, y un baile popular abierto al público con música del txistulari Iván Allue y del grupo de alboka, trikitixa y pandero Klappertarrak.

La cita está promovida por las asociaciones El Perro Chico y Eguillor Eta Abar, con la colaboración de BilbaoHistoriko. 

Aste Nagusia Bilbao 2026 Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Un incendio en un desguace del puerto de Pasaia obliga a confinar a la población por el humo durante varias horas

El fuego se ha declarado esta mañana en una zona de desguace del puerto de Pasaia, donde han ardido principalmente coches y baterías. La importante nube de humo ha llevado a los servicios de emergencia a activar un ES-Alert y pedir el confinamiento, especialmente a la población de Lezo. El aviso ha sido retirado después de comprobarse que la calidad del aire era normal.

Cargar más
Publicidad
X