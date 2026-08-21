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Cinco planes que no te puedes perder en Aste Nagusia de Bilbao

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18:00 - 20:00

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Te proponemos cinco planes para disfrutar de Aste Nagusia de Bilbao. Desde el txupin inicial hasta los concursos gastronómicos, pasando por el tradicional desfile de la ballena, el ambiente en las txosnas o el concierto de ETS de la mano de Gaztea.

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Un incendio en un desguace del puerto de Pasaia obliga a confinar a la población por el humo durante varias horas

El fuego se ha declarado esta mañana en una zona de desguace del puerto de Pasaia, donde han ardido principalmente coches y baterías. La importante nube de humo ha llevado a los servicios de emergencia a activar un ES-Alert y pedir el confinamiento, especialmente a la población de Lezo. El aviso ha sido retirado después de comprobarse que la calidad del aire era normal.

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