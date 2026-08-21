El fuego se ha declarado esta mañana en una zona de desguace del puerto de Pasaia, donde han ardido principalmente coches y baterías. La importante nube de humo ha llevado a los servicios de emergencia a activar un ES-Alert y pedir el confinamiento, especialmente a la población de Lezo. El aviso ha sido retirado después de comprobarse que la calidad del aire era normal.