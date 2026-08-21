La caída de los influencers

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¿Es el fin de los influencers? Así está siendo la rebelión de los usuarios contra los pseudocreadores más polémicos

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En las últimas semanas, los usuarios han comenzado a cancelar a los creadores de contenido más polémicos y superficiales, lo que está costando a estos influencers la pérdida de miles de followers. Analizamos el tema con nuestro compañero Álex Padilla. ¿Estamos ante una cancelación pasajera o ante un punto de inflexión en las redes?

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