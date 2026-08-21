Aste Nagusia
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Bilboko Aste Nagusian galdu ezin diren 5 ekitaldi

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Bilboko Aste Nagusiaz gozatzeko bost plan proposatzen dizkizugu. Ez galdu pregoia eta jaiei hasiera emateko txupinaren jaurtiketa, txosnak, lehiaketa gastronomikoak, balearen desfilea eta kontzertuak.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Bilbo Jaiak Gizartea

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