Bilboko Aste Nagusiko lehen kartela, 1978an sortua, egia bihurtuko da igande honetan
Ekitaldia Areatzan egingo da, eta zapi urdinak banatuko dituzte bertan, urte hartan jaien ikur gisa zabaldu baitziren.
Aste Nagusia iragartzeko lehen kartelaren pertsonaiek, Juan Carlos Eguillor ilustratzaileak 1978an marraztutakoek, bizia hartuko dute igande honetan Areatzan. Ekimen horren bidez, 2016an Areatzaren eta Posta kalearen arteko izkinan jarritako obraren irudia jasotzen duen muralaren 10. urteurrena ospatuko da.
Ekitaldia 11:30ean hasiko da, eta Santiago Burutxaga aktoreak aurkeztuko du. Bertan, gainera, Aste Nagusia egungo formatuan martxan jarri zuen lehenengo jai batzordeko hainbat kide izango dira, Burutxaga bera, Natxo de Felipe musikaria eta Marino Montero, besteak beste.
Pedro Olea zinemagilea eta Jose Antonio Nielfa 'La Otxoa' ere gonbidatu dituzte, baita Gonzalo Olabarria Udaleko Kultura zinegotzia ere, Udalak finantzatu baitzuen muralaren instalazioa 2016an.
Bilbainadak eta zapiak
Ekitaldian, Bilboko zapi urdinak banatuko dira. 1978an ezarri ziren jaien ikur gisa, eta oraindik ere Eguillorrek diseinatutako txapela duen armarria dute imprimatuta.
Halaber, Bilbotarrak abesbatzak bilbainadak eskainiko ditu, Alde Zaharrean egunero egiten diren txandei hasiera emanez. Horrez gain, jendeari irekitako herri-dantza izango da, Ivan Allue txistulariaren eta Klappertarrak alboka, trikitixa eta pandero taldearen musikarekin.
Ekimena El Perro Chico eta Eguillor Eta Abar elkarteek sustatu dute, Bilbao Historiko Elkartearen laguntzarekin.
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadik Hezigiro abiatu du, ikastetxeetan konfort termikoa hobetzeko plana
Hezkuntza Sailak pilotajea jarri du martxan Bizkaiko lau ikastetxetan: Bagatza HLHI (Barakaldo), Luis Briñas-Santutxu BHI (Bilbo), Pagasarribide IPI (Bilbo) eta Indautxu HLHI (Bilbo).
Riglosko sutea "datozen orduetan" kontrolatuko dute
Ostiral honetan, sua kontrolatutzat emateko falta diren gune beroak itzaltzen saiatuko dira, eta Santa Cruz de la Serosko bizilagunak, aterperik gabe zeuden bakarrak, etxera itzuli ahal izango dira.
Bilboko Aste Nagusian galdu ezin diren 5 ekitaldi
Bilboko Aste Nagusiaz gozatzeko bost plan proposatzen dizkizugu. Ez galdu pregoia eta jaiei hasiera emateko txupinaren jaurtiketa, txosnak, lehiaketa gastronomikoak, balearen desfilea eta kontzertuak.
Herritarrak konfinatu dituzte hainbat orduz Pasaiako portuan piztutako sute baten ondorioz sortutako keagatik
Sua gaur goizean piztu da Pasaiako portuko desegite-gune batean, eta, batez ere, autoak eta bateriak erre dira. Ke-laino handiaren ondorioz, larrialdi zerbitzuek ES-Alert bat aktibatu eta konfinamendua eskatu dute, batez ere Lezoko herritarrei. Airearen kalitatea normala zela egiaztatu ondoren kendu dute abisua.
Berehalako trafiko-kontrolak ezarri dituzte Oiartzunen eta Irunen, hirigunean zirkulazio-arazoak saihesteko
Ertzaintzak Oiartzungo landa-bideetako sarbideak zainduko ditu bereziki, mugan harrapatutako ibilgailuek ordezko bideak erabil ez ditzaten. Irunen, Udaltzaingoak iragazkiak ezarriko ditu, igarobideko trafikoak hirigunea kolapsatu ez dezan. Ostegun honetan, 10 kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira Biriatun, Baionarako noranzkoan.
Hamar urteko mutiko bat hil da Burlatako etxebizitza batean izandako sutearen ondorioz
Sua hartu duen eraikineko hirugarren solairuko leihoetako batetik erori da eta ospitalera eraman dute, larri, kolpe ugarirekin.
14 dira Donostiako gozoki-saltzailearen sexu-erasoen biktimak
Ertzaintza 6 urteko epea ikertzen ari da, salatutako gertakarietako batzuk 2020koak baitira. Ustezko egilea behin behineko espetxealdian dago uztailaren hasieratik.
Anboto mendian 30 metroko altueratik erori ostean erreskatatutako 18 urteko emakume bat hil da
Istripua atzo, asteazkena, gertatu zen. Bi lekukok eman zuten abisua, gailurraren iparraldean biktima bihotz-arnasketako geldialdian zegoen bitartean, haren ondoan laguntza eske oihuka ari zen mutil bat prismatikoekin ikusi ostean. Gaur hil da gaztea, Gurutzetako ospitalean.
Urzainkiko suteak aktibo jarraitzen du, eta garrak perimetratzea da orain lehentasuna
Iñaki Elias Nafarroako suhiltzaileen buruak esan duenez, ez dago arriskurik herritarrentzat, baina eremu oso malkartsua izateak asko zailtzen ditu sua itzaltzeko lanak. Azken orduetan 4x4 ibilgailuentzako eta mangerentzako bideak irekitzea lortu dute, eta, horri esker, errazago heldu ahal izango diote suari, lurrez; airez, zortzi helikoptero ari dira lanean.