BILBOKO ASTE NAGUSIA
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Bilboko Aste Nagusiko lehen kartela, 1978an sortua, egia bihurtuko da igande honetan

Ekitaldia Areatzan egingo da, eta zapi urdinak banatuko dituzte bertan, urte hartan jaien ikur gisa zabaldu baitziren.

 

(Foto de ARCHIVO) Mural de Egillor instalado en El Arenal de Bilbao REMITIDA / HANDOUT por 'EL PERRO CHICO, EGUILLOR ETA ABAR' Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/8/2026
Areatzan jarritako horma-irudia. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aste Nagusia iragartzeko lehen kartelaren pertsonaiek, Juan Carlos Eguillor ilustratzaileak 1978an marraztutakoek, bizia hartuko dute igande honetan Areatzan. Ekimen horren bidez, 2016an Areatzaren eta Posta kalearen arteko izkinan jarritako obraren irudia jasotzen duen muralaren 10. urteurrena ospatuko da.

Ekitaldia 11:30ean hasiko da, eta Santiago Burutxaga aktoreak aurkeztuko du. Bertan, gainera, Aste Nagusia egungo formatuan martxan jarri zuen lehenengo jai batzordeko hainbat kide izango dira, Burutxaga bera, Natxo de Felipe musikaria eta Marino Montero, besteak beste.

Pedro Olea zinemagilea eta Jose Antonio Nielfa 'La Otxoa' ere gonbidatu dituzte, baita Gonzalo Olabarria Udaleko Kultura zinegotzia ere, Udalak finantzatu baitzuen muralaren instalazioa 2016an.

Bilbainadak eta zapiak

Ekitaldian, Bilboko zapi urdinak banatuko dira. 1978an ezarri ziren jaien ikur gisa, eta oraindik ere Eguillorrek diseinatutako txapela duen armarria dute imprimatuta.

Halaber, Bilbotarrak abesbatzak bilbainadak eskainiko ditu, Alde Zaharrean egunero egiten diren txandei hasiera emanez. Horrez gain, jendeari irekitako herri-dantza izango da, Ivan Allue txistulariaren eta Klappertarrak alboka, trikitixa eta pandero taldearen musikarekin.

Ekimena El Perro Chico eta Eguillor Eta Abar elkarteek sustatu dute, Bilbao Historiko Elkartearen laguntzarekin.

Bilboko Aste Nagusia 2026 Gizartea

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