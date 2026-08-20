Hoteletako sarrerak % 7,7 igo dira uztailean EAEn, eta gaualdiak % 6,7
Sarrera guztien % 58,8 eta gaualdien % 59,9 atzerritar jatorriko pertsonenak izan ziren, 2025eko uztailean baino % 11,1 eta % 11,7 gehiago, hurrenez hurren.
Euskal Autonomia Erkidegoko turismoa nabarmen hazi zen uztailean, hoteletako sarrera eta gaualdiei buruzko datuek erakusten dutenez. Bisitari-sarrerak % 7,7 igo ziren eta ostatu-gauak % 6,7, aurreko urteko aldi beraren aldean. Igoera gehiena atzerriko bisitariek eragin zuten.
Eustat Euskal Estatistika Erakundeak ostegun honetan zabaldutako datuen arabera, uztailean 422.935 sarrera erregistratu ziren EAEko hoteletan, eta gaualdiak, berriz, 893.078 izan ziren.
Sarrera guztien % 58,8 eta ostatu-gauen % 59,9 atzerritar jatorriko pertsonenak izan ziren, 2025eko uztailean baino % 11,1 eta % 11,7 gehiago, hurrenez hurren.
Espainian bizi diren bisitarien kasuan, igoera % 3,1ekoa izan da hoteletako sarreretan, eta gaualdiak % 0,1 jaitsi dira.
Sarreren igoera handiena Bizkaian
Bisitari kopurua Bizkaian hazi zen gehien, 198.894 sarrera eta 397.843 gaualdi izan baitziren, % 8,8ko eta % 10,3ko gehikuntzekin, hurrenez hurren.
Gipuzkoan hoteletako sarrerak (170.696) % 7,1 gehitu ziren eta gaualdiak (386.654) % 5,6.
Araban ere bilakaera positiboa izan zen sarreretan, aurreko urteko hilabete berean baino % 5,4 gehiago eta 53.345 guztira, nahiz eta gaualdiak (108.481) % 1,5 jaitsi ziren.
Behera egin dute bisitariek Donostian
EAEko hiriburuei dagokienez, Bilbon % 4,8 gehitu ziren sarrerak eta % 5,9 gaualdiak; Donostian, berriz, hoteletan ostatu hartu zuten bisitarien kopurua % 1,9 jaitsi zen eta gaualdiak % 2,9 hazi.
Gasteizen, hoteletako sarrerak % 1 gehitu ziren eta gaualdiak % 5,9 jaitsi iazkoaren aldean.
EAEko hotel-establezimenduetako batez besteko egonaldia 2,11 egunekoa izan zen uztailean, duela urtebetekoaren antzekoa. Gipuzkoan 2,3 egunekoa, Araban 2,18koa eta Bizkaian 1,97koa.
Okupazio-maila % 72,2koa izan zen plazei dagokionez (ehuneko 0,8 puntu gehiago) eta % 82,1ekoa logelen arabera (0,5 puntu gehiago).
Batez besteko tarifa % 12 baino gehiago igo da
Eustaten arabera, establezimendu horietako eguneko batez besteko tarifa 162,4 eurokoa izan zen, hau da, iazko uztailekoa baino % 12,4 garestiago.
Gipuzkoan izan zen batez besteko tarifa altuena (221,7 euro), Bizkaian 125,8 eurokoa eta Araban 102,6 eurokoa.
Donostiako hoteletako izan da tarifarik altuena, 285,1 euro batez beste, Bilbon 140,5 eurokoa eta Gasteizen 92,4 eurokoa.
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