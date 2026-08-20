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Las entradas en hoteles suben un 7,7 % en julio en la CAV y las pernoctaciones un 6,7 %

El 58,8 % del total de las entradas y el 59,9 % de las pernoctaciones correspondieron a personas de origen extranjero, que aumentaron un 11,1 y un 11,7 %, respectivamente, en relación a julio de 2025.
Elderly guest arrives in hotel lobby, greeted by skilled staff members at reception. Senior person carrying luggage for international vacation, preparing for check in, ring service bell.
Recepción de un hotel.
Euskaraz irakurri: Hoteletako sarrerak % 7,7 igo dira uztailean EAEn eta gaualdiak % 6,7
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Agencias | EITB

Última actualización

El turismo en la Comunidad Autónoma Vasca creció de manera importante el mes de julio, con un aumento del 7,7 % de las entradas de visitantes en los hoteles y de un 6,7 % en las pernoctaciones en comparación con el mismo período del año anterior, un incremento que en su mayor parte se debió a los visitantes extranjeros. 

Según los datos difundidos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en julio se registraron en los hoteles 422 935 entradas que dieron lugar a 893 078 pernoctaciones.

El 58,8 % del total de las entradas y el 59,9 % de las pernoctaciones correspondieron a personas de origen extranjero, que aumentaron un 11,1 y un 11,7 %, respectivamente, en relación a julio de 2025.

En el caso de los visitantes residentes en España el aumento fue del 3,1 % en las entradas en los hoteles, mientras que las pernoctaciones bajaron un 0,1 %.

Las entradas subieron más en Bizkaia

El mayor incremento de visitantes se registró en Bizkaia, donde hubo 198 894 entradas y 397 843 pernoctaciones, con aumentos del 8,8 y del 10,3 %, respectivamente.

En Gipuzkoa las entradas en los hoteles (170 696) crecieron un 7,1 % y las pernoctaciones (386 654) un 5,6 %.

Álava también tuvo un comportamiento positivo en las entradas, un 5,4 % más que el mismo mes del pasado año y un total de 53 345, aunque las pernoctaciones (108 481) bajaron un 1,5 %.

Bajan los visitantes en San Sebastián 

En cuanto a las capitales de la CAV, en Bilbao aumentaron un 4,8 % las entradas y un 5,9 % las pernoctaciones, mientras que en San Sebastián las primeras descendieron un 1,9 % y las segundas crecieron un 2,9 %.

En Vitoria-Gasteiz las entradas en los hoteles crecieron un 1 % y las pernoctaciones sufrieron una bajada del 5,9 % en términos interanuales.

La estancia media en los establecimientos hoteleros de la CAV durante julio fue de 2,11 días, similar a la de hace un año. En Gipuzkoa fue de 2,3 días, en Álava de 2,18 y en Bizkaia de 1,97.

El grado de ocupación se situó en el 72,2 % por plazas (0,8 puntos porcentuales más) y en el 82,1 % por habitaciones (0,5 puntos más).

La tarifa media sube más de un 12 %

Según el Eustat, la tarifa media diaria en estos establecimientos fue de 162,4 euros, lo que supone un aumento interanual del 12,4 %.

En Gipuzkoa fue donde la tarifa media fue más alta hasta alcanzar los 221,7 euros. En Bizkaia se situó en 125,8 euros y en Álava en 102,6 euros.

Destaca la tarifa diaria en los hoteles de San Sebastián, que fue de 285,1 euros, mientras que en Bilbao fue de 140,5 euros y en Vitoria-Gasteiz de 92,4 euros.

Turismo Euskadi Comunidad Autonóma Vasca Gipuzkoa Araba-Álava Bizkaia Economía

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