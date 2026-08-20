Las entradas en hoteles suben un 7,7 % en julio en la CAV y las pernoctaciones un 6,7 %
El turismo en la Comunidad Autónoma Vasca creció de manera importante el mes de julio, con un aumento del 7,7 % de las entradas de visitantes en los hoteles y de un 6,7 % en las pernoctaciones en comparación con el mismo período del año anterior, un incremento que en su mayor parte se debió a los visitantes extranjeros.
Según los datos difundidos este jueves por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en julio se registraron en los hoteles 422 935 entradas que dieron lugar a 893 078 pernoctaciones.
El 58,8 % del total de las entradas y el 59,9 % de las pernoctaciones correspondieron a personas de origen extranjero, que aumentaron un 11,1 y un 11,7 %, respectivamente, en relación a julio de 2025.
En el caso de los visitantes residentes en España el aumento fue del 3,1 % en las entradas en los hoteles, mientras que las pernoctaciones bajaron un 0,1 %.
Las entradas subieron más en Bizkaia
El mayor incremento de visitantes se registró en Bizkaia, donde hubo 198 894 entradas y 397 843 pernoctaciones, con aumentos del 8,8 y del 10,3 %, respectivamente.
En Gipuzkoa las entradas en los hoteles (170 696) crecieron un 7,1 % y las pernoctaciones (386 654) un 5,6 %.
Álava también tuvo un comportamiento positivo en las entradas, un 5,4 % más que el mismo mes del pasado año y un total de 53 345, aunque las pernoctaciones (108 481) bajaron un 1,5 %.
Bajan los visitantes en San Sebastián
En cuanto a las capitales de la CAV, en Bilbao aumentaron un 4,8 % las entradas y un 5,9 % las pernoctaciones, mientras que en San Sebastián las primeras descendieron un 1,9 % y las segundas crecieron un 2,9 %.
En Vitoria-Gasteiz las entradas en los hoteles crecieron un 1 % y las pernoctaciones sufrieron una bajada del 5,9 % en términos interanuales.
La estancia media en los establecimientos hoteleros de la CAV durante julio fue de 2,11 días, similar a la de hace un año. En Gipuzkoa fue de 2,3 días, en Álava de 2,18 y en Bizkaia de 1,97.
El grado de ocupación se situó en el 72,2 % por plazas (0,8 puntos porcentuales más) y en el 82,1 % por habitaciones (0,5 puntos más).
La tarifa media sube más de un 12 %
Según el Eustat, la tarifa media diaria en estos establecimientos fue de 162,4 euros, lo que supone un aumento interanual del 12,4 %.
En Gipuzkoa fue donde la tarifa media fue más alta hasta alcanzar los 221,7 euros. En Bizkaia se situó en 125,8 euros y en Álava en 102,6 euros.
Destaca la tarifa diaria en los hoteles de San Sebastián, que fue de 285,1 euros, mientras que en Bilbao fue de 140,5 euros y en Vitoria-Gasteiz de 92,4 euros.
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