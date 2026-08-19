La vendimia del txakoli comenzará antes de lo habitual debido al calor
La vendimia del txakoli comenzará antes de lo habitual debido a las olas de calor. Según los productores, estas fechas no son habituales para comenzar la vendimia. Realizan análisis continuamente en los viñedos para saber con exactitud cuándo alcanzarán las uvas el punto de azúcar y acidez, y ha llegado el momento óptimo para la recogida.
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