La plantilla de Euskotren denuncia la colocación de publicidad de corridas de toros en el tranvía de Bilbao

La plantilla de Euskotren se ha concentrado este miércoles en la plaza del Arriaga de Bilbao para denunciar la publicidad de corridas de toros en el tranvía. En el acto de protesta, el comité de empresa ha mostrado, "un año más", su "preocupación y su rechazo" a la instalación de anuncios relacionados con espectáculos taurinos en las unidades de la capital vizcaína.

La plantilla ya ha comunicado a la dirección de Euskotren que considera "que este tipo de publicidad no es compatible con los valores que debe representar una empresa pública, ni con los principios de responsabilidad social y sensibilidad hacia la ciudadanía que debe defender".

Además, el comité ha solicitado formalmente "que no se coloque esta publicidad, que revise cualquier compromiso publicitario existente y que establezca un criterio que impida en el futuro campañas que promuevan la tauromaquia o cualquier otra actividad que implique maltrato animal".

Con esta movilización, el personal de Euskotren ha querido mostrar "que no está de acuerdo con que la imagen" de la empresa pública se utilice "para promocionar este tipo de espectáculos". "Las trabajadoras y los trabajadores quieren una empresa pública coherente con sus valores, responsable con la sociedad y respetuosa con el bienestar animal", ha concluido.