TXAKOLINA
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Txakolinaren mahats-bilketa aurreratu dute, beroagatik

Iragarkia
txakoliña argazkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Txakolinaren mahats-bilketa ohi baino lehenago hasiko da beroaldien ondorioz. Ekoizleen arabera, data hauek ez dira ohikoak mahats-bilketari ekiteko. Etengabe egiten dituzte analisiak mahastietan, mahatsak azukre eta garraztasun puntua noiz hartuko dituen zehatz-mehatz jakiteko, eta biltzeko une egokiena heldu da.

Txakoli Getaria Gipuzkoa Bizkaia Araba Ekonomia

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