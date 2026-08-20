La Mesa de Forrajes se reunirá en septiembre para concretar la compra de alimento para el ganado
El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca analizará las necesidades trasladadas por las explotaciones para definir las cantidades que se podrán adquirir de forma conjunta. La Mesa de Forrajes será convocada durante la primera semana de septiembre para presentar los resultados y concretar la disponibilidad y la logística necesaria para la compra y distribución.
La encuesta, puesta en marcha a través del Centro de Gestión Lursail, ha recibido 177 respuestas de Gipuzkoa, 160 de Bizkaia y 86 de Álava. Por orientación productiva, el 43 % de las explotaciones participantes son de vacuno de carne, el 18 % de ganadería mixta, el 14 % de vacuno de leche, el 13 % de ovino y caprino y el 12 % de equino.
435 explotaciones trasladan sus necesidades
Las explotaciones han detallado los forrajes y otras materias primas que necesitan de forma extraordinaria, así como el formato de suministro: granel, fardo grande, fardo pequeño o taco.
Esta información permitirá ajustar la futura compra a las necesidades reales de las explotaciones y a su capacidad de almacenamiento y manejo. El Departamento está analizando y contrastando las cantidades recogidas antes de definir el volumen total que se contratará.
La información será posteriormente compartida con los agentes que forman parte de la Mesa de Forrajes para establecer las necesidades de suministro y afrontar la negociación de manera conjunta.
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado que la participación del sector permite disponer de una imagen más precisa de las necesidades extraordinarias de las explotaciones.
Amaia Barredo: “El siguiente paso es convertir esta información en capacidad de negociación y conseguir el suministro que necesita el sector”
Prioridad a la producción local
A partir de ahora, el Departamento validará y agrupará las respuestas según el producto, el formato y el territorio. Paralelamente, contactará con operadores, cooperativas y fabricantes para conocer la disponibilidad, los plazos y las condiciones de suministro.
La prioridad será la producción local frente a la compra exterior, de acuerdo con lo establecido por la Mesa de Forrajes.
Durante la primera semana de septiembre, la Mesa conocerá el resultado de este trabajo y abordará el marco de disponibilidad y la logística necesaria para adquirir y distribuir los productos.
Con el cierre de la encuesta, el Gobierno Vasco da por terminada la fase de recogida de necesidades y avanza hacia la planificación de una demanda agrupada que permita mejorar la capacidad de negociación de las explotaciones ganaderas y garantizar el suministro de alimento para el ganado.
Te puede interesar
La vendimia del txakoli comenzará antes de lo habitual debido al calor
La vendimia del txakoli comenzará antes de lo habitual debido a las olas de calor. Según los productores, estas fechas no son habituales para comenzar la vendimia. Realizan análisis continuamente en los viñedos para saber con exactitud cuándo alcanzarán las uvas el punto de azúcar y acidez, y ha llegado el momento óptimo para la recogida.
El sector ganadero exige premura en la compra de forraje y la declaración de sequía
Hace dos semanas que las instituciones se comprometieron a realizar una compra conjunta en la Mesa de Forraje. No obstante, muchos ganaderos han comenzado a hacer pedidos de piensos y forraje por su cuenta por el alza de los precios y piden celeridad en la ejecución de las decisiones.
La plantilla de Euskotren denuncia la colocación de publicidad de corridas de toros en el tranvía de Bilbao
En una concentración esta mañana en la plaza del Arriaga, el personal ha reclamado una publicidad coherente con los valores públicos y respetuosa con el bienestar animal.
Detectan un caso de lengua azul en una explotación ovina de Barrundia
El animal afectado, perteneciente a un rebaño vacunado de más de 200 ovejas, ha dado positivo en el serotipo 3 del virus.
El Gobierno Vasco abre la inscripción para la OPE de 461 plazas de Administración General
El plazo de inscripción telemática finaliza el 16 de septiembre y los exámenes, que evaluarán habilidades y competencias, se celebrarán en enero de 2027.
Consumo sanciona con un millón de euros a Avis por cobrar gastos de gestión a clientes multados
La empresa de alquiler de coches hacía este recargo, de entre 33,88 y 45 euros, por gestionar el pago de la multa y comunicar a la administración la identidad de la persona infractora
Fallece un trabajador de 51 años en una empresa papelera de Iurreta
Dos agentes de la Ertzaintza que han participado en el dispositivo de auxilio han tenido que ser atendidos en el lugar por sanitarios al resultar intoxicados por emanación de gases.
Sopela y Urduliz, nuevas zonas tensionadas de vivienda en Euskadi
La declaración tendrá una vigencia inicial de tres años y permitirá aplicar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y favorecer un mercado del alquiler más asequible
El Gobierno español rebajará el diésel 20 céntimos en septiembre tras dispararse su precio en julio
El IPC ha aumentado cuatro décimas en julio, hasta el 3,6 % en el conjunto español, impulsado por el encarecimiento de los carburantes y la electricidad. En la CAV, el incremento ha sido de cinco décimas, hasta el 3,7 %, mientras que en Navarra, se dispara siete décimas más, hasta el 3,4 %.