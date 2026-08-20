La Mesa de Forrajes se reunirá en septiembre para concretar la compra de alimento para el ganado

Las explotaciones han detallado los forrajes y otras materias primas que necesitan de forma extraordinaria, así como el formato de suministro: granel, fardo grande, fardo pequeño o taco.

Esta información permitirá ajustar la futura compra a las necesidades reales de las explotaciones y a su capacidad de almacenamiento y manejo. El Departamento está analizando y contrastando las cantidades recogidas antes de definir el volumen total que se contratará.

La información será posteriormente compartida con los agentes que forman parte de la Mesa de Forrajes para establecer las necesidades de suministro y afrontar la negociación de manera conjunta.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado que la participación del sector permite disponer de una imagen más precisa de las necesidades extraordinarias de las explotaciones.