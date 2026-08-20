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La Mesa de Forrajes se reunirá en septiembre para concretar la compra de alimento para el ganado

El Gobierno Vasco ha cerrado una encuesta en la que han participado 435 explotaciones ganaderas de los tres territorios, cuyos datos permitirán dimensionar la compra conjunta y negociar el suministro de forrajes para esta campaña.
(Foto de ARCHIVO) Vacas EUROPA PRESS 10/12/2022
Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca analizará las necesidades trasladadas por las explotaciones para definir las cantidades que se podrán adquirir de forma conjunta. La Mesa de Forrajes será convocada durante la primera semana de septiembre para presentar los resultados y concretar la disponibilidad y la logística necesaria para la compra y distribución.

La encuesta, puesta en marcha a través del Centro de Gestión Lursail, ha recibido 177 respuestas de Gipuzkoa, 160 de Bizkaia y 86 de Álava. Por orientación productiva, el 43 % de las explotaciones participantes son de vacuno de carne, el 18 % de ganadería mixta, el 14 % de vacuno de leche, el 13 % de ovino y caprino y el 12 % de equino.

435 explotaciones trasladan sus necesidades

Las explotaciones han detallado los forrajes y otras materias primas que necesitan de forma extraordinaria, así como el formato de suministro: granel, fardo grande, fardo pequeño o taco.

Esta información permitirá ajustar la futura compra a las necesidades reales de las explotaciones y a su capacidad de almacenamiento y manejo. El Departamento está analizando y contrastando las cantidades recogidas antes de definir el volumen total que se contratará.

La información será posteriormente compartida con los agentes que forman parte de la Mesa de Forrajes para establecer las necesidades de suministro y afrontar la negociación de manera conjunta.

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha señalado que la participación del sector permite disponer de una imagen más precisa de las necesidades extraordinarias de las explotaciones.

Amaia Barredo: “El siguiente paso es convertir esta información en capacidad de negociación y conseguir el suministro que necesita el sector”

Prioridad a la producción local

A partir de ahora, el Departamento validará y agrupará las respuestas según el producto, el formato y el territorio. Paralelamente, contactará con operadores, cooperativas y fabricantes para conocer la disponibilidad, los plazos y las condiciones de suministro.

La prioridad será la producción local frente a la compra exterior, de acuerdo con lo establecido por la Mesa de Forrajes.

Durante la primera semana de septiembre, la Mesa conocerá el resultado de este trabajo y abordará el marco de disponibilidad y la logística necesaria para adquirir y distribuir los productos.

Con el cierre de la encuesta, el Gobierno Vasco da por terminada la fase de recogida de necesidades y avanza hacia la planificación de una demanda agrupada que permita mejorar la capacidad de negociación de las explotaciones ganaderas y garantizar el suministro de alimento para el ganado.

Agricultura Gobierno Vasco Economía

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