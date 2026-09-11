PINTADAS EN NAVARRA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Denuncian la aparición de "pintadas y amenazas de carácter fascista" en Lekunberri, Irurtzun y Leitza

EH Bildu ha denunciado la aparición "aparentemente coordinada" de estas pintadas en varios puntos de Navarra. Geroa Bai ha emitido también su condena. 

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lekunberrin, Irurtzunen eta Leitzan "izaera faxistako pintadak eta mehatxuak" agertu direla salatu dute EH Bilduk eta Geroa Baik

Agencias | EITB

Última actualización

EH Bildu ha denunciado este viernes la aparición durante la pasada noche de "pintadas y amenazas de carácter fascista" en diferentes localidades de Navarra, concretamente en Lekunberri, Irurtzun y Leitza, y en el barrio pamplonés de Mendillorri.

La formación abertzale ha señalado en una nota que "las pintadas son prácticamente idénticas y en todas ellas se repiten los mismos símbolos y amenazas de carácter nazi".

"Estos episodios se enmarcan en un contexto más amplio de auge de los discursos de odio y de la extrema derecha, ante el cual hay un pueblo profundamente antifascista, en primera línea de la lucha por la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia", ha afirmado EH Bildu.

Por su parte, Geroa Bai ha condenado "rotundamente" la aparición de estas pintadas "fascistas, xenófobas y contra el euskera". "Frente al odio y la intolerancia, más convivencia, más respeto y más democracia", ha señalado Geroa Bai en la red social X. 

EH Bildu Geroa Bai Navarra Política

Te puede interesar

DIADA BARCELONA BARTZELONA MANIFESTAZIOA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Miles de personas participan en las manifestaciones de la Diada en Barcelona, Girona y Amposta

Miles de personas han salido a las calles de Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona) para reivindicar que la llama independentista sigue viva. En Barcelona, la ANC ha anunciado que convocará una cumbre para preparar una "gran movilización" con motivo de la Diada del próximo año, cuando se cumplirán diez años del 1-O. La organización plantea esta movilización como "el primer gran paso de un nuevo embate" para lograr la independencia.
Cargar más
Publicidad
X