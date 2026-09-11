EH Bildu ha denunciado este viernes la aparición durante la pasada noche de "pintadas y amenazas de carácter fascista" en diferentes localidades de Navarra, concretamente en Lekunberri, Irurtzun y Leitza, y en el barrio pamplonés de Mendillorri.



La formación abertzale ha señalado en una nota que "las pintadas son prácticamente idénticas y en todas ellas se repiten los mismos símbolos y amenazas de carácter nazi".



"Estos episodios se enmarcan en un contexto más amplio de auge de los discursos de odio y de la extrema derecha, ante el cual hay un pueblo profundamente antifascista, en primera línea de la lucha por la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia", ha afirmado EH Bildu.

Por su parte, Geroa Bai ha condenado "rotundamente" la aparición de estas pintadas "fascistas, xenófobas y contra el euskera". "Frente al odio y la intolerancia, más convivencia, más respeto y más democracia", ha señalado Geroa Bai en la red social X.