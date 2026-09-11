PINTADAK NAFARROAN

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Lekunberrin, Irurtzunen eta Leitzan "izaera faxistako pintadak eta mehatxuak" agertu direla salatu dute EH Bilduk eta Geroa Baik

EH Bilduren arabera, pintadak "ia berdinak dira, ikur eta mehatxu nazi berberak dituzte". Geroa Baik, gorrotoaren aurrean, "bizikidetza, errespetu eta demokrazia gehiago" eskatu du.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako hainbat herritan, Lekunberrin, Irurtzun, Leitzan eta Iruñeko Mendillorri auzoan "itxura koordinatua" duten pintadak eta mehatxu faxistak agertu direla salatu du EH Bilduk. 

Koalizioak azpimarratu du pintaketak ia berdinak direla eta guztietan "nazien ikur eta mehatxu berberak" errepikatzen direla.

"Gertakari horiek gorrotoaren diskurtsoen eta eskuin muturraren gorakadaren testuinguru zabalago batean kokatzen dira, eta horren aurrean EH Bilduk defendatu du herri guztiz antifaxista bat dagoela, demokraziaren, askatasunaren, berdintasunaren eta justiziaren aldeko borrokaren lehen lerroan", salatu dute. 

Bestalde, Geroa Baik "erabat" gaitzetsi du pintada "faxistak, xenofoboak eta euskararen aurkakoak" agertu izana. "Gorrotoaren eta intolerantziaren aurrean, bizikidetza, errespetu eta demokrazia gehiago", adierazi du Geroa Baik  X sare sozialean.

EH Bildu Geroa Bai Nafarroa Politika

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ZUZENEAN
Duela  min.

Milaka pertsonak hartu dute parte Bartzelonan, Gironan eta Ampostan egin diren Diadako manifestazioetan

Independentziaren aldeko sugarra bizirik eta indartsu dagoela aldarrikatu dute, gaur arratsaldean, Bartzelonan, Gironan eta Ampostan (Tarragona) egin diren Diada eguneko manifestazioetan. Bartzelonako ekitaldian, ANCk iragarri du independentziaren aldeko elkarteen goi-bilera deituko duela, datorren urterako "mobilizazio handi bat" antolatzeko. 2027an hamar urte beteko dira independentziaren aldeko erreferendumetik, eta bide horretan, beste mugarri bat ezarri nahi dute.

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