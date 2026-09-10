Sahararrei espainiar nazionalitatea emateko legea onartu du Kongresuak
Saharar kolektiboen arabera, 80.000-120.000 pertsonak jaso dezakete nazionalitate hori.
Kongresuak Sumarrek sustatutako lege-proposamen bat onartu du ostegun honetan, Mendebaldeko Saharan 1977a baino lehen jaiotako pertsonek eta haien ondorengoek Espainiako nazionalitatea jaso ahal izan dezaten. Urrats hori "historikotzat" jo dute eztabaidan parte hartu duten alderdi eta ordezkari saharar gehienek.
Saharar kolektiboen arabera, 80.000-120.000 pertsonak jaso dezakete nazionalitate hori, eta, neurri batean, legeak Espainiako Estaturen mende erdiko "utzikeria" konpondu nahi du, 1975eko azaroaren 14ko akordioak sinatu zirenetik, Espainiak Mendebaldeko Sahararen administrazioa utzi baitzuen.
Legea aurrera atera da, aurreikusita zegoen bezala, Gobernuko kideen babesarekin, PPren eta Juntsen abstentzioarekin eta Voxen kontrako botoarekin. Testua Senatuan izapidetu beharko dute orain.
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