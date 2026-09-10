Belateko lanak ia geldituta daude, gainkostuetan 8,5 milioi euro ordaintzeko irtenbidearen zain
Nafarroako Gobernua legezko bide bat bilatzen ari da aldi baterako enpresa-elkarte esleipendunari gainkostua ordaintzeko, eta hainbat alderdi politiko kezkatuta daude egoerarekin.
Belateko tunelak (Nafarroa) bikoizteko obrak ia erabat geldirik daude, Gobernuaren Aholkularitza Juridikoak sortutako gainkostuak "bidegabeko aberastea" deritzon formula erabiliz ordaintzea baztertu ondoren.
Javier Remirez Gobernuko lehen presidenteordeak eta Oscar Chivite Lurralde Kohesioko kontseilariak azaldu dutenez, astelehen honetan izan dute zerbitzu juridikoen txostenaren berri. Txostenak bide hori baztertzen du, eta ordainketari eta obraren etorkizunari dagokienez, "aukera guztiak zabalik" daudela adierazi dute Remirezek eta Chivitek.
Egoeraren jatorrian kontratuaren aldaketa bat dago, 8,5 milioi euro ingurukoa, obrak gauzatu bitartean beharrezkotzat jo ziren zenbait lanen kostua estaltzeko proposatu zena.
Aldaketa horrek ez zuen aurrera egin, 2025eko azaroan Kontu-hartzailetza Nagusiak etete-eragozpena aurkeztu baitzuen, beharrezko lege-betekizunak egiaztatu gabe zeudela iritzita. Gobernuak onartu egin zuen eragozpen hori, eta egoera horren ondoren Pedro Lopez orduko Herri Lanetako zuzendari nagusiaren erreleboa gertatu zen.
Orduz geroztik, exekutiboak hainbat aukera aztertu ditu jada egindako lanen egoera ordaintzeko, eta inplikatutako aldeak eseri eta irtenbide bat bilatzeko prest daudela ziurtatu dute.
Jarduerarik gabeko obra
Kontseilariak azaldu duenez, une honetan ia ez dago jarduerarik obran, txosten juridikoaren berri jaso izana lanen fase-aldaketarekin bat etorri baita.
Era berean, ziurtatu du atzerapenak, hasiera batean, ez duela estatuko finantzaketa arriskuan jartzen, eta gogorarazi du 38 milioi euro inguru ordaindu zaizkiola dagoeneko Aldi Baterako Enpresa-Elkarteari. Gainera, adierazi du Europak obra amaitzeko ezarritako epea 2030ekoa dela eta, atzerapenak gertatuz gero, badagoela tartea.
Remirezek eta Chivitek Nafarroako Parlamentuan batera agertzeko eskatu dute, obrari lotutako gorabeherak azaltzeko. Bien bitartean, Geroa Baik, Contigo-Zurekinek eta EH Bilduk kezka agertu dute proiektuaren egoeragatik eta azalpenak eskatu dizkiote Maria Chivite Nafarroako presidenteari.
Bestalde, Cristina Ibarrola UPNko presidenteak adierazi du Chivite "irteerarik gabeko kalezulo batean" dagoela, bere zerbitzu juridikoak bertan behera uzten ari baitira obren aldaketa ordaintzeko egindako saiakerak.
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