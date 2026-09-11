ETXEBIZITZA LEGEA

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Konstituzionalak atzera bota du Jaurlaritzak Estatuko Etxebizitza Legeari jarritako helegitea

2024an aurkeztu zuten helegitea, Iñigo Urkullu lehendakaria zen garaian, eta gobernukide zituen hiru sailburu sozialistek ez zuten babestu urrats hori. Gaur, Denis Itxaso Etxebizitza sailburuak txalotu egin du erabakia. 

tribunal constitucional auzitegi konstituzionala

Auzitegi Konstituzionalaren egoitza. Artxiboko argazkia: EFE

EITB

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