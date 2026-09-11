2027KO UDAL ETA FORU HAUTESKUNDEAK

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EH Bilduk Maria del Rio proposatu du Bilboko alkategai izateko

EH Bilduren Bilboko Mahai Politikoak Del Rio proposatu du 2027ko udal hauteskundeetarako, "bilbotarrak erdigunean jarriko dituen eta guztiei bizi-proiektu duinak garatzea bermatuko dien ziklo berri baten buru izateko".

María del Río, candidata a la Alcaldía de Bilbao por EH Bildu

Maria del Rio, EH Bilduko zinegotzia eta bozeramailea Bilboko Udalean. Argazkia: EH Bildu

EITB

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EH Bilduren Bilboko Mahai Politikoak Maria del Rio proposatu du datorren urteko udal hauteskundeetarako Bilboko Udaleko alkategai izateko. Del Rio EH Bilduko zinegotzia eta bozeramailea da Bilboko Udalean 2023tik.

Ohar baten bidez koalizioak azaldu duenez, azken hauteskundeetan "emaitza historikoak" lortu ondoren, Maria del Rioren aldeko apustua berretsi nahi duela "hirian eraldaketa-ziklo berri bat gidatzeko, bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta guztiei bizi-proiektu duinak garatzea bermatuko diena".

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