ADINGABE MIGRATZAILEAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Melgosak ez du baztertzen Ceutatik adingabe migratzaileak Euskadira ekartzea, baina ohartarazi du "dagokiguna baino gehiago" hartzen ari garela

Eusko Jaurlaritzako sailburuak esan du adingabeen harrera-sarea "tentsiopean" dagoela, eta lehentasuna orain Euskadin daudenak artatzea dela, "etorriko direnak" baino lehen

CEUTA, 01/09/2026.- La policía nacional inicia el traslado de menores a una nueva nave del polígono del Tarajal en Ceuta, este martes. EFE/Reduan

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak ez du baztertu Ceutan dauden adingabe migratzaileak Euskadira ekartzea, baina gogorarazi du Euskal Autonomia Erkidegoak "dagokion kopurua baino adingabe gehiago" hartzen dituela dagoeneko.

Bilbon komunikabideen aurrean egindako adierazpenetan, Melgosak azaldu du ez duela horren inguruko "inolako berririk" jaso, Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroko ministroak iragarri ostean Espainiako Gobernuak 500 plaza prestatu dituela penintsulan, Ceutan dauden adingabeen lekualdaketa bizkortzeko.

Harrera-sarea "tentsiopean"

Sailburuak Euskadiko harrera-sarearen egungo egoera jarri du mahai gainean. "Argi utzi behar dena da nola dagoen Euskadiko harrera-sistema: tentsiopean dago", adierazi du, Bizkaiko Foru Aldundiak atzo adingabe migratzaileen harrera-sarean salbuespen-egoera deklaratu ostean.

Melgosak azpimarratu du erakundeak lanean ari direla baliabideek duten gainkargari erantzuteko, eta lehentasuna Euskadin dauden adingabeak artatzea izan behar dela defendatu du.

"Une honetan duguna artatu behar da, ez etorriko dena", laburbildu du.

Euskadi elkarrizketarako prest

Kazetariek galdetu diote ea Euskadik Nafarroak Ceutarekin lortutakoaren antzeko akordiorik egin dezakeen. Nafarroak bost adingabe hartzeko konpromisoa hartu du. Melgosak erantzun du Espainiako Gobernuak ofizialki laguntza eskatzen badio Euskadiri, "ordua iritsitakoan" aztertuko dutela.

"Nire atea jotzen badute, guztiari buruz hitz egingo dugu", adierazi du sailburuak. Haren esanetan, Euskadi "beti prest" dago Espainiako Gobernuarekin elkarrizketan aritzeko eta akordioak lortzeko.

Hala ere, gogorarazi du Euskadik "bere baldintzak ere badituela eta horiek bete egin behar direla".

Immigrazioaren arloko eskumenak eskatu ditu

Melgosak "immigrazioaren arloko plan estrategiko eta egiturazkoa" eskatu du, eta gogorarazi du migrazioa "oso fenomeno konplexua" dela eta Euskadik "iparraldeko muga" duela.

Horrenbestez, haren ustez, Euskadik "immigrazioaren arloko gaitasun eta eskumen guztiak" izan beharko lituzke. Ildo horretan, defendatu du Euskadik "ahots aktiboa" izan behar duela migrazio-politikan, eta berriro eskatu ditu arlo horretako eskumenak.

Migrazioa Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Andueza, Bizkaiko zerga-erreformaren legeaz: "Gu koherenteak izango gara eta gure jarrerari eutsiko diogu"

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak Euskadi Irratian aurreratu du sozialistek bidea irekiko diotela gaur onartuko den Bizkaiko zerga-erreformaren legeari, gobernu-kidetasuna errespetatze aldera. Nolanahi ere, Anduezak argi utzi du bere alderdiaren jarrera ez dela aldatu. Ohartarazi duenez, erreformak Batzar Nagusien argi berdea jaso dezan, edukia sakon negoziatu beharko dute EAJrekin.
Gehiago ikusi
Publizitatea
X