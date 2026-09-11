Melgosak ez du baztertzen Ceutatik adingabe migratzaileak Euskadira ekartzea, baina ohartarazi du "dagokiguna baino gehiago" hartzen ari garela
Eusko Jaurlaritzako sailburuak esan du adingabeen harrera-sarea "tentsiopean" dagoela, eta lehentasuna orain Euskadin daudenak artatzea dela, "etorriko direnak" baino lehen
Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak ez du baztertu Ceutan dauden adingabe migratzaileak Euskadira ekartzea, baina gogorarazi du Euskal Autonomia Erkidegoak "dagokion kopurua baino adingabe gehiago" hartzen dituela dagoeneko.
Bilbon komunikabideen aurrean egindako adierazpenetan, Melgosak azaldu du ez duela horren inguruko "inolako berririk" jaso, Sira Rego Gazteria eta Haurtzaroko ministroak iragarri ostean Espainiako Gobernuak 500 plaza prestatu dituela penintsulan, Ceutan dauden adingabeen lekualdaketa bizkortzeko.
Harrera-sarea "tentsiopean"
Sailburuak Euskadiko harrera-sarearen egungo egoera jarri du mahai gainean. "Argi utzi behar dena da nola dagoen Euskadiko harrera-sistema: tentsiopean dago", adierazi du, Bizkaiko Foru Aldundiak atzo adingabe migratzaileen harrera-sarean salbuespen-egoera deklaratu ostean.
Melgosak azpimarratu du erakundeak lanean ari direla baliabideek duten gainkargari erantzuteko, eta lehentasuna Euskadin dauden adingabeak artatzea izan behar dela defendatu du.
"Une honetan duguna artatu behar da, ez etorriko dena", laburbildu du.
Euskadi elkarrizketarako prest
Kazetariek galdetu diote ea Euskadik Nafarroak Ceutarekin lortutakoaren antzeko akordiorik egin dezakeen. Nafarroak bost adingabe hartzeko konpromisoa hartu du. Melgosak erantzun du Espainiako Gobernuak ofizialki laguntza eskatzen badio Euskadiri, "ordua iritsitakoan" aztertuko dutela.
"Nire atea jotzen badute, guztiari buruz hitz egingo dugu", adierazi du sailburuak. Haren esanetan, Euskadi "beti prest" dago Espainiako Gobernuarekin elkarrizketan aritzeko eta akordioak lortzeko.
Hala ere, gogorarazi du Euskadik "bere baldintzak ere badituela eta horiek bete egin behar direla".
Immigrazioaren arloko eskumenak eskatu ditu
Melgosak "immigrazioaren arloko plan estrategiko eta egiturazkoa" eskatu du, eta gogorarazi du migrazioa "oso fenomeno konplexua" dela eta Euskadik "iparraldeko muga" duela.
Horrenbestez, haren ustez, Euskadik "immigrazioaren arloko gaitasun eta eskumen guztiak" izan beharko lituzke. Ildo horretan, defendatu du Euskadik "ahots aktiboa" izan behar duela migrazio-politikan, eta berriro eskatu ditu arlo horretako eskumenak.
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