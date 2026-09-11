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Hauteskunde orokorretan ezkerreko indarrak lideratzeko hautagaitza aurkeztuko du Irene Monterok larunbatean

Podemoseko iturrien arabera, "ezkerreko hautagaitza argi eta garbi bat" antolatzea du helburu, baina ez dute zehaztu zein alderdi edo figura politikorekin egin nahi duen.

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Irene Montero, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

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Irene Monterok, Podemoseko bigarrenak, datozen hauteskunde orokorretan ezkerreko hautagaitza "ahalik eta zabalena" gidatu eta lideratzeko borondatea erakutsiko du larunbat honetan alderdiaren ekitaldi batean, eta bere programaren ardatzak aurkeztuko ditu, etxebizitza lehentasun nagusitzat hartuta.

Podemoseko iturriek jakitera eman dutenez, Monterok larunbatean Madrilen egingo duen Bakea, etxea, lana izeneko ekitaldia baliatuko du duela urtebete baino gehiago iragarri zuen hautagaitza proiektuarekin aurrera egiteko.

Horrez gain, Podemoseko egungo eurodiputatuak bere hautagaitzaren ardatz nagusiak aurkeztuko ditu eta 5 lehentasun nabarmenduko ditu: etxebizitzarako bidezko prezioak, hobeto bizitzeko lan gutxiago egitea, bizitzaren kostua jaistea, bakea defendatzea eta larrialdi klimatikoaren aurka borrokatzea.

Podemosen helburua "argi eta garbi ezkerrekoa" eta "ahalik eta zabalena" izango den hautagaitza bat eratzea izango da. Hala ere, oraingoz ez dute zehaztu zein alderdi edo politikarirekin egingo luketen bat 2027an egingo diren hauteskunde orokorretan parte hartzeko. 

Oraingoz, Podemosek betoa jarri dio Movimiento Sumar alderdiari. Yolanda Diaz Espainiako Gobernuko bigarren presidenteordea mugimendu hori berrantolatzeko prozesuan ari da IUrekin, Mas Madrilekin eta Comuns alderdietako kideekin batera. Alderdi moreak aspalditik bultzatu du Irene Monteroren eta Gabriel Rufian ERCren Kongresuko bozeramailearen arteko hauteskunde-tandem bat egiteko aukera. Rufian, bestalde, ezkerreko alderdien buru izateko prest agertu da behin baino gehiagotan, nahiz eta bere alderdiaren oniritzia ez izan.

Podemos Hauteskunde Orokorrak Politika

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