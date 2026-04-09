Ikusmina ezkerrean Rufian eta Monteroren arteko bileraren aurrean, Bartzelonan

ERC, EH Bildu, BNG, Compromis, MES, Sumar eta Podemos bezalako alderdiak bilduko dituen hautagaitza "plurinazionala" bultzatzeko azken hilabeteetan ERCko bozeramaileak egindako proposamenaren ostean etorri da hitzordua.

Gabriel Rufian Kongresuan, Irene Montero eta Ione Belarrarekin. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramailea eta Irene Montero Podemoseko ministro ohi eta eurodiputatua izango dira ostegun honetan Bartzelonan, Espainiako Estatuko ezkerraren etorkizunari buruzko mahai-inguru batean, hurrengo hauteskundeei begira indar aurrerakoiak nola artikulatu behar diren aztertzeko.

Ekitaldia 18:30ean hasiko da, Universitat Pompeu Fabrako Ciutadella Campuseko auditorioan.

ERC, EH Bildu, BNG, Compromis, MES, Sumar eta Podemos bezalako alderdiak bilduko dituen hautagaitza “plurinazional” bat bultzatzeko Rufianek azken hilabeteetan egindako proposamenaren ondoren heldu da hitzordua, PSOErekin batera gehiengo aurrerakoi berri bat ahalbidetzeko eta PP eta Voxen balizko gobernu bat geldiarazteko helburuarekin.

Hala ere, ERCko zuzendaritzak aukera hori baztertu du dagoeneko, eta alderdiak bere siglekin lehiatzeko apustuari eusten diola azpimarratu du. Oriol Junqueras buruzagi errepublikanoa ez da bilerara joango, agenda arazoak direla eta, baina ERCko zuzendaritzako hainbat kide bertan izango dira.

Monterok eztabaidan parte hartuko du Podemosek Por Andaluciaren hautagaitzan sartzeko akordioa sinatu ostean. Horrela, ezkerreko alderdien arteko etorkizuneko aliantzei buruzko eztabaida irekiko da. Parte-hartzaileen artean, Ione Belarra Podemoseko idazkari nagusia eta Podem Catalunya eta Comuns alderdietako ordezkariak ere izango dira.

