Lectura obligatoria todos los días en las aulas vascas. Es la receta de urgencia que pone sobre la mesa el Departamento de Educación del Gobierno Vasco para remontar el duro varapalo del informe PISA.

Tras el análisis de los resultados realizado con el Foro de Expertos en Evaluación y su contraste con el resto de evidencias disponibles sobre la evolución del sistema educativo vasco, el Departamento que dirige la consejera Begoña Pedrosa ha concretado nuevas líneas de actuación para mejorar los aprendizajes del alumnado: mejorar de la comprensión lectora del alumnado será "prioridad".

Estas nuevas actuaciones han sido compartidas este viernes con las direcciones de más de 600 centros educativos públicos y concertados en un encuentro celebrado en el recinto del BEC, en Barakaldo (Bizkaia).



El informe PISA, que evalúa el rendimiento académico del alumnado de 15-16 años de 80 países, ha evidenciado que los alumnos de la CAV han vuelto a bajar en su competencia en ciencia, matemáticas y lectura, y se han situado casi a la cola del Estado y muy por detrás de la media de Europa.



Según Educación, la Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos que puso en marcha en febrero de 2025 ya identificó la necesidad de mejorar los aprendizajes en las competencias fundamentales, incluida la comprensión lectora, y los resultados de PISA llevan al Departamento a reforzar especialmente el trabajo en esta competencia.



Ha explicado que para ello se identificarán, sistematizarán y extenderán las prácticas que están obteniendo buenos resultados, con el objetivo de trasladar al aula pautas metodológicas basadas en la evidencia.



Se trata, según ha indicado, de una "prioridad" como línea de trabajo definida tras el análisis con el grupo de expertos en la reunión mantenida ayer en Bilbao.

Cuatro líneas de actuación

En ese encuentro se concretaron otras cuatro líneas de actuación: evaluar el impacto de las medidas desarrolladas en la Estrategia Integral, revisar los proyectos lingüísticos para planificar el aprendizaje de las lenguas y del resto del curriculum, analizar la evidencia disponible para establecer criterios y pautas concretas sobre el uso educativo de los recursos digitales y analizar la evolución de variables clave a través de la evaluación censal de 2027.



Todas estas actuaciones han sido compartidas este viernes con las direcciones de los centros educativos, ante las que la consejera de Educación ha señalado que "ahora toca actuar. Reforzar lo que funciona, revisar lo que sea necesario y plantear nuevas respuestas allí donde hagan falta".



En la búsqueda de la mejora del sistema educativo, la consejera ha explicado que el Gobierno Vasco va a trabajar con las diferentes fuentes, evaluaciones, estudios e indicadores de que disponen para analizarlo y "entender mejor qué está ocurriendo" con el fin de "orientar las decisiones que debemos tomar".



Asimismo, el Departamento trabajará sobre los proyectos lingüísticos de centro para "reforzar su función como herramienta de planificación del aprendizaje de las lenguas y adaptarlos a una realidad social y educativa cada vez más diversa desde el punto de vista lingüístico", según ha indicado.



Otra de las líneas acordadas pasa por analizar en profundidad la evidencia disponible sobre el uso educativo de los recursos digitales para establecer criterios y pautas concretas que puedan trasladarse a los centros.



Según ha explicado, este análisis abordará qué usos de la tecnología favorecen el aprendizaje, cuáles pueden dificultarlo y en qué condiciones, prestando atención a su relación con aspectos como la lectura, la concentración y la atención.