DIADA DE CATALUÑA
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Miles de personas participan en las manifestaciones de la Diada en Barcelona, Girona y Amposta

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DIADA BARCELONA BARTZELONA MANIFESTAZIOA
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka pertsonak hartu dute parte Bartzelonan, Gironan eta Ampostan egin diren Diadako manifestazioetan

EITB

Última actualización

Miles de personas han salido a las calles de Barcelona, Girona y Amposta (Tarragona) para reivindicar que la llama independentista sigue viva. En Barcelona, la ANC ha anunciado que convocará una cumbre para preparar una "gran movilización" con motivo de la Diada del próximo año, cuando se cumplirán diez años del 1-O. La organización plantea esta movilización como "el primer gran paso de un nuevo embate" para lograr la independencia.

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