Manifestación en Itsasu contra la orden de eliminar el mural en memoria de un miembro de Iparretarrak

Manifestación esta tarde en la localidad labortana de Itsasu contra la orden de borrar el mural de homenaje a un miembro de la organización Iparretarrak: Txomin Olhagaray, fallecido en el año 80 cuando manipulaba un artefacto. La decisión la ha tomado el delegado del Gobierno galo en Iparralde, que ha llevado a juicio al propio ayuntamiento de Itsasu. Los manifestantes consideran que se trata de una obra para dar a conocer parte de la historia del pueblo vasco y han declarado que los nazis actuaron de la misma manera.