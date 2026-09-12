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Eneko Andueza, PSE-EE: "Vamos a centrarnos en la prioridad social"

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ABANTO ZIERBENA (VIZCAYA) 12/09/2026.- El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza hace declaraciones a los medios de comunicación, este sábado en la localidad vizcaína de Abanto Zierbena. EFE/Javier Zorrilla
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Euskaraz irakurri: Eneko Andueza, PSEE-EE: "Goazen lehentasun sozialetara"

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El líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha participado este sábado en la Burdin Jaia celebrada en Abanto-Zierbena, donde ha realizado declaraciones ante los medios de comunicación allí reunidos. Andueza ha asegurado que su partido se va a centrar en lo que ellos mismos denominan "prioridad social".

Eneko Andueza PSE EE Política

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