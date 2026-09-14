Díez Antxustegi reclama una reflexión sobre seguridad, sin alarmismos
Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado la necesidad de celebrar un pleno monográfico sobre el tema.
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