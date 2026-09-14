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Díez Antxustegi reclama una reflexión sobre seguridad, sin alarmismos

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18:00 - 20:00
Joseba Diez Antxustegi (PNV), en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1
Euskaraz irakurri: Segurtasunaren gaineko azterketa sakona aldarrikatu du Diez Antxustegik, alarmismoetatik aldenduz

EITB

Última actualización

Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado la necesidad de celebrar un pleno monográfico sobre el tema.

EAJ-PNV Parlamento Vasco Política

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