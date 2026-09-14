San Sebastián homenajea a las víctimas del franquismo con una ofrenda floral en el Día de la Memoria Histórica
La Corporación Municipal de San Sebastián ha recordado este lunes a las víctimas de la dictadura franquista en el Día de la Memoria Histórica y con motivo del 90 aniversario de la entrada de las tropas franquistas el 13 de septiembre de 1936 en la capital guipuzcoana.
El acto ha tenido lugar en la calle Igentea, junto a la escultura Dual de Amaia Mateos y Tomás Villanueva, inaugurada en 2014 en recuerdo a las 400 personas ejecutadas durante la guerra y la dictadura, representadas simbólicamente por perforaciones sobre el acero que forman el perfil de la ciudad y en las que los participantes han depositado flores.
El alcalde Jon Insausti, acompañado por representantes de todos los grupos municipales (PNV, PSE-EE, EH Bildu, PP y Elkarrekin Donostia), la concejala de Memoria Histórica, Arantxa López, así como por la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Irene Berasaluze, la subdelegada del Gobierno central en Gipuzkoa, Noemí López, han tomado parte en la ofrenda floral.
Declaraciones de Insausti y Garmendia
El homenaje ha estado amenizado musicalmente por la banda municipal de txistularis y músicos de la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO). Insausti ha destacado, en declaraciones a los medios, que "Donostia es referente en memoria democrática y ha reafirmado el compromiso de la ciudad con el reconocimiento y la reparación a quienes sufrieron la violencia, la represión y el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura".
"Recordamos a aquellas personas que en momentos difíciles defendieron la libertad, la democracia y los derechos humanos", porque "recordar es hacer memoria y hacer memoria es defender la justicia y de reparación".
Por su parte, Garmendia ha señalado que este acto sirve para reivindicar "la memoria y el compromiso político, democrático y ciudadano de muchísimos donostiarras que fueron asesinados y perseguidos en el golpe de estado perpetrado por el general Franco y sus secuaces".
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