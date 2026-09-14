Andueza avisa de que el acuerdo sobre el nuevo Estatuto debe ser "plenamente constitucional"
Con el inicio del nuevo curso político, los socialistas elevan el tono y marcan distancias con el PNV y EH Bildu por sus conversaciones sobre el nuevo estatus político para la Comunidad Autónoma Vasca.
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha insistido en reivindicar la "prioridad social" frente al "juego de niños" que a su juicio protagonizan los líderes del PNV, Aitor Esteban, y de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en torno a las conversaciones para acordar una reforma estatutaria: "una especie de juego de niños entre el señor Otegi y el señor Esteban por ver quién saca más la cabeza en esta cuestión". Ha advertido de que cualquier acuerdo al que se pueda llegan debe ser "perfectamente constitucional".
Andueza ha comparecido en rueda de prensa este lunes, tras presidir la reunión de su grupo parlamentario y a la que han acudido también los consejeros socialistas del Gobierno Vasco.
El líder del PSE-EE ha reiterado que la apuesta de su formación pasa por "menos prioridad nacional y más atajar la situacion" de la educación vasca, marcada por los malos resultados del informe PISA, y por "lograr un clima" que permita la mejora de Osakidetza.
Tras subrayar que los presupuestos vascos de 2027 deben ser expansivos y responder a esas necesidades, ha reivindicado que el autogobierno vasco cuenta con herramientas suficientes para afrontar esos retos, por lo que ha considerado "casi una broma" que los partidos nacionalistas den por "inclumplido" el Estatuto de Gernika.
Además, ha subrayado que el curso que se abre con este pleno será "más interesante que nunca" por las citas electorales de 2027, al tiempo que ha hecho hincapié en que "no pueden volver a suceder" situaciones como el acuerdo alcanzado entre PNV y EH Bildu sobre los perfiles lingüísticos en las administraciones públicas.
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