El PSOE ganaría las elecciones generales pese a caer dos puntos, según el primer CIS tras la crisis de Ceuta
El CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31 %, un 25,5 % al PP y un 16,6 % a Vox, cuatro décimas y 1,3 puntos más que en julio, respectivamente. Por otra parte, EH Bildu superaría al PNV, 1,3 % de los soberanistas por el 0,7 % de los jeltzales.
El PSOE perdería apoyo, pero ganaría al PP por 5,5 puntos si ahora se celebraran las elecciones generales, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de septiembre, el primero tras la crisis migratoria de Ceuta, difundido este lunes. El PP subiría cuatro décimas y Vox crecería 1,3 puntos.
En concreto, el CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31 %, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior y su peor resultado del último año. Aún así, los socialistas mantienen una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP.
Y es que el PP apenas crece, pasando del 25,1 % de julio al 25,5 % de septiembre, muy por debajo del 33 % con el que ganó las elecciones de 2023.
Quien más sube es Vox, que en septiembre se anota un 16,6 %, 1,3 puntos más que en julio y por encima del 12,39 % de las últimas generales.
Por el contrario, Sumar vuelve a marcar su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7 %, cuatro décimas por debajo del dato de julio. En cambio, sube Podemos, con una estimación de voto del 3,7 %.
Así las cosas, los dos partidos del Gobierno de coalición sólo suman un respaldo del 36,7 % frente al 42,1 % de PP y Vox.
Por otra parte, ERC sigue por encima de Junts, con un apoyo del 2,5 % frente al 0,7% de los de Carles Puigdemont, mientras que EH Bildu supera al PNV (1,3 % de los soberanistas por el 0,7 % de los jeltzales.
Sánchez, el preferido
Además, Sánchez es el político preferido para presidir el Gobierno español al ser mencionado por uno de cada cuatro encuestados (25 %), frente al 13,2 % que cita a Núñez Feijóo. En tercer lugar aparece Santiago Abascal (9,8 %). Eso sí, también hay un 23,8% que no quiere ver en Moncloa a ninguna de las principales figuras políticas del país.
Te puede interesar
Chivite comparecerá este miércoles en el Parlamento navarro ante la paralización de las obras de Belate
La Mesa de la Cámara ha fijado la sesión de carácter urgente solicitada por varios grupos de la oposición ante la paralización de los trabajos y el bloqueo en los pagos.
San Sebastián homenajea a las víctimas del franquismo con una ofrenda floral en el Día de la Memoria Histórica
El alcalde, Jon Insausti, ha destacado en el acto que "Donostia es referente en memoria democrática y ha reafirmado el compromiso de la ciudad con el reconocimiento y la reparación a quienes sufrieron la violencia, la represión y el exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura".
Díez Antxustegi reclama una reflexión sobre seguridad, sin alarmismos
Entrevistado en el programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado la necesidad de celebrar un pleno monográfico sobre el tema.
Lander Martínez: "Es verdad que hay que sacar adelante los presupuestos y nosotros vamos a estar firmes en ello"
El diputado de Sumar ha destacado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia que están trabajando para poner sobre la mesa sus propuestas al PSOE. "Si los presupuestos no van adelante, habrá que pensar qué hacer, pero con lo que vamos sacando adelante qpodemos llegar hasta julio", ha señalado.
Pradales pedirá este jueves un “ejercicio de responsabilidad” para afrontar un escenario internacional marcado por la incertidumbre
El lehendakari situará el pleno de política general en un contexto de conflictos geopolíticos, inflación y transformación tecnológica, y defenderá el modelo vasco como vía para reforzar los servicios públicos, la economía y el bienestar.
El pleno de política general del Parlamento Vasco, en directo
Sigue desde las 09:30 el pleno con el que el Parlamento Vasco arranca el curso político.
Será noticia: reunión del lehendakari con ELA y LAB, la oposición gana en Suecia y presentación de la Gala del Cine Vasco
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales recibe hoy a ELA y LAB, con la negociación del SMI y las huelgas en Osakidetza sobre la mesa
El lehendakari se reunirá a las 11:00 horas con la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, y a las 12:30 horas con Mikel Lakuntza (ELA). Ambas centrales se han mostrado muy críticas con el Gobierno Vasco, a quien acusan de favorecer a la patronal.
Ernai se manifiesta contra el fascismo en Donostia
Ernai reúne a unas 4000 personas en la capital de Gipuzkoa bajo el lema 'Euskal Herria Irabaztera'. La protesta ha coincidido con el final de la segunda jornada de la bandera de traineras de La Concha, cuya disputa ha atraído a la capital a miles de aficionados al remo.