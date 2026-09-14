El PSOE perdería apoyo, pero ganaría al PP por 5,5 puntos si ahora se celebraran las elecciones generales, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de septiembre, el primero tras la crisis migratoria de Ceuta, difundido este lunes. El PP subiría cuatro décimas y Vox crecería 1,3 puntos.

En concreto, el CIS de septiembre otorga al PSOE una estimación de voto del 31 %, dos puntos por debajo de lo registrado el mes anterior y su peor resultado del último año. Aún así, los socialistas mantienen una ventaja de 5,5 puntos sobre el PP.

Y es que el PP apenas crece, pasando del 25,1 % de julio al 25,5 % de septiembre, muy por debajo del 33 % con el que ganó las elecciones de 2023.

Quien más sube es Vox, que en septiembre se anota un 16,6 %, 1,3 puntos más que en julio y por encima del 12,39 % de las últimas generales.



Por el contrario, Sumar vuelve a marcar su cota más baja de la legislatura con un respaldo del 5,7 %, cuatro décimas por debajo del dato de julio. En cambio, sube Podemos, con una estimación de voto del 3,7 %.



Así las cosas, los dos partidos del Gobierno de coalición sólo suman un respaldo del 36,7 % frente al 42,1 % de PP y Vox.



Por otra parte, ERC sigue por encima de Junts, con un apoyo del 2,5 % frente al 0,7% de los de Carles Puigdemont, mientras que EH Bildu supera al PNV (1,3 % de los soberanistas por el 0,7 % de los jeltzales.